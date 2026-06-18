グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
909.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
864.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
818.68ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.20ポイント 25日移動平均
767.83ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.26ポイント 200日移動平均
727.72ポイント ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント 一目均衡表・転換線
713.80ポイント 5日移動平均
712.43ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
699.00ポイント 18日夜間取引終値
682.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
636.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
909.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
864.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
818.68ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.20ポイント 25日移動平均
767.83ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.26ポイント 200日移動平均
727.72ポイント ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント 一目均衡表・転換線
713.80ポイント 5日移動平均
712.43ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
699.00ポイント 18日夜間取引終値
682.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
636.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
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