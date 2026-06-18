　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

909.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
864.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
818.68ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
778.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.20ポイント　　25日移動平均
767.83ポイント　　75日移動平均
764.00ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.26ポイント　　200日移動平均
727.72ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント　　一目均衡表・転換線
713.80ポイント　　5日移動平均
712.43ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
699.00ポイント　　18日夜間取引終値
682.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
636.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース