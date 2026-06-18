18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



909.63ポイント ボリンジャーバンド3σ

864.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

818.68ポイント ボリンジャーバンド1σ

778.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

773.20ポイント 25日移動平均

767.83ポイント 75日移動平均

764.00ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

738.26ポイント 200日移動平均

727.72ポイント ボリンジャーバンド-1σ

725.50ポイント 一目均衡表・転換線

713.80ポイント 5日移動平均

712.43ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値

699.00ポイント 18日夜間取引終値

682.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

636.77ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース