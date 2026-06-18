7月5日（日）スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。

本日、5ショットのメインビジュアルを解禁！主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む意味深なビジュアルとなっている。一体、このビジュアルにはどんな意味合いが隠されているのか…？ぜひ、本編を追いかけながら考察してみてほしい。

さらに本日、本作の主題歌を担当するアーティスト・LANAの情報を解禁！新進気鋭の若手アーティスト・LANAがドラマ主題歌を担当するのは本作が初。LANAの楽曲が、どのようにドラマ『一次元の挿し木』の世界観を彩ってくれるのかは、本編で要チェック。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定。

新規本編映像も追加公開。番組公式SNSアカウントや、YouTube 読売テレビ公式アカウント、TVerで公開。出揃った豪華キャストたちが繰り広げる『一次元の挿し木』の世界観を、是非ともチェック！

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■LANA コメント

この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。

この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。

そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。

素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。

■番組概要

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。

年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。

半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る―――

人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……

その全てが、一本の線で繋がっていく。

悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく―――

◆放送

2026年7月5日（日）スタート

読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット（30局） 毎週日曜よる10:30〜11:25 全10話

◆原作

松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

◆脚本

高田亮（映画『死刑にいたる病』『告白 コンフェッション』『さがす』、ドラマ『恋のツキ』ほか）

清水匡（ドラマ『正直不動産2』『僕の姉ちゃん』『街並み照らすヤツら』ほか）

◆監督

城定秀夫（映画『悪い夏』『夜、鳥たちが啼く』、ドラマ『ブラック・ジャック』『95』ほか）

頃安祐良（ドラマ『推しの殺人』『Qrosの女 スクープという名の狂気』『MADDER』ほか）

日郄貴士（ドラマ『アンメット』『プロフェッショナル』『警視庁アウトサイダー』ほか）

◆チーフプロデューサー

中間利彦（読売テレビ）

◆プロデューサー

中山喬詞（読売テレビ） 安部祐真（読売テレビ） 清家優輝（ファインエンターテイメント） 岡田健人（ファインエンターテイメント）

◆制作協力

ファインエンターテイメント

◆制作著作

読売テレビ

◆番組公式サイト・SNS

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