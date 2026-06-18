本日、2026年6月18日（木）放送『ヒルナンデス！』では、ロケの達人・なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）と浦野モモアナウンサーが、神奈川県・三浦半島を舞台にしたクイズ旅に挑む。

この企画は、旅先の地元の方に”地元の人なら知っているであろうクイズ”に答えてもらい解答者がクイズに正解できれば、素敵なご褒美をゲット！

しかし、品川から約70分という屈指の観光地ゆえに、出会うのは「車で来た鎌倉の方」や「藤沢の方」など空回り…。そんな中、中西の「横須賀レーダー」や、一般の方との爆笑の掛け合いなど、笑いの神様が何度も舞い降りる。

数量限定！旨味が凝縮された「金目鯛の漬け丼」＆絶品だし茶漬け

「フードホールリヨン」で味わえるのは、高知県沖の深海で育った金目鯛を急速冷凍設備で鮮度抜群のまま仕込み、オリジナルの漬けダレでじっくり漬け込んだ贅沢丼。さらに、鯖やかつおの魚介だしを注いでサラサラと流し込む「だし茶漬け」への味変に、３人の箸が止まらなくなる。

三浦半島最大級の直売所「すかなごっそ」で見つけた珍品＆激安野菜

横須賀や葉山の新鮮野菜がおよそ200種類集結する直売所。スーパーでは滅多に見られない栄養満点の「葉付きにんじん」や、サラダに映える甘い「紫大根」が驚きの安さで並びます。さらに、殻が青いブランド卵「タフラン」などが入った、ここでしか買えない「卵の３色味比べセット」も必見。

さらにここで出題されたクイズでは、一発正解すればご褒美予算が5000円になるという大チャンスが到来。絶対にハズせないプレッシャーの中、果たして３人は正解者を見つけ出せるのか！？

地元民も驚く革新の新名物！クロマグロの超希少部位「茜身（あかねみ）」

旅のクライマックスは「三崎港 海の幸」でいただく、三崎の最先端マグログルメ。「茜身」とは、これまで市場で“捨てることの多かったマグロの血合（ちあい）”の部分。漁港直行の急速冷凍技術によって初めて「生食」が可能になった奇跡の部位です。ごま油と塩で食べるお刺身や特製ユッケの美味さになすなかにしも驚愕。

３人のクイズ旅、果たしてどんな旅になったのか注目したい。