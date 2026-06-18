『一次元の挿し木』Hey！Say！JUMP山田涼介ら集合のメインビジュアル公開 主題歌は新世代の歌姫・LANA
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、メインキャスト5名が集結したメインビジュアルが解禁。また、主題歌を新世代の歌姫・LANAが担当することも発表された。
【写真】主題歌を担当する新世代の歌姫・LANA
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定にかけたところ、行方不明となっていた義理の妹と完全一致した。不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されていく。さらに、研究室で保管していた人骨も何者かに盗まれてしまう。失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは―。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
この度公開となったメインビジュアルは、主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。
さらに、本作の主題歌は新進気鋭の若手アーティスト・LANAが担当。ドラマ主題歌を担当するのは本作が初となり「この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです」とコメントを寄せた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。
【写真】主題歌を担当する新世代の歌姫・LANA
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
この度公開となったメインビジュアルは、主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。
さらに、本作の主題歌は新進気鋭の若手アーティスト・LANAが担当。ドラマ主題歌を担当するのは本作が初となり「この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです」とコメントを寄せた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。