◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発し、６回９１球を投げて、７安打４失点、５奪三振で７勝目（２敗）を手にした。最速は１０１・０マイル（約１６２・５キロ）をマークし、規定投球回には１回３分の１届かなかったが、防御率は１・４７となった。さらに６回には代打で打席にも立ったが、遊ゴロに倒れた。

本拠地が大きく沸いたのは、１点をリードした６回裏２死走者なし。指名打者でスタメン出場したロハスの代打で、６回表までマウンドにいた大谷がコールされた。これまで投手で登板した試合にスタメンに入り投打同時出場したことはあるが、登板日の代打は初めて。初球に反応したが遊ゴロに倒れた。

代打時代がドジャース移籍後初めてだった大谷は「いけるときというか、もちろん常に準備していますし、投げるだけの日も打つ方の準備も毎日やるので、特に不安なくそのままの感じで行きました」と振り返った。

代打を言われたのは、６回表の投球が終わってから。その時点では３―４と１点を追う展開だった。そのままビハインドで打席を迎えれば、自身の一振りで勝利投手の権利をつかみ取る夢プランもあったが、フリーマンが逆転弾を放って幻となった。打撃の準備は「ほぼしなかったですね」といいながらも「ゲーム前にスイングの準備をハードめに振ってからゲームに入るので、体も温まっていますし、いいアプローチ自体はできたかなと。抜けるかどうかはあとは打球に聞いてくれということしかないので、いい反応ができた打席だったなと思います」と手応えも口にした。

スタメンで打席には入らず、５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来５登板ぶりに投手戦年となった大谷。４回までは５０球で２安打無失点に抑える快投を見せ、打線も４回裏にコール、フリーランドン適時打で２点を先取した。

だが、まさかのイニングとなったのは２―０の５回。先頭のメサに四球を与えると、続く元同僚のフェドゥシアに中堅フェンス直撃の二塁打。無死二、三塁でウォールズに右犠飛を許して１点差に迫られると、ディアスに中前適時打を浴びて追いつかれ、１死満塁からカミネロの三ゴロの間に勝ち越しを許すなど、１イニングで５安打を浴びて４点を失い、逆転されるまさかのイニングとなった。１イニング４失点はドジャース移籍後ワーストだった。

それでも６回は三者凡退。右手中指から出血し、ユニホームで血をぬぐいながらの投球だったが、危なげなく抑えた。すると１点差で迎えた６回裏にフリーマンの１２号２ランで試合をひっくり返し、７勝目の権利をつかんだ。さらに６回２死では代打出場したが、遊ゴロに倒れた。

このままリードを守って逆転勝ち。ドジャースはレイズをスイープして３連勝で貯金が今季最多の２１となった。