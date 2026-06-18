元体操選手で、跳び箱のモンスターボックス世界記録保持者となったタレント・池谷直樹（５２）が、近況を明かした。

１７日にインスタグラムで「細木かおり先生の人気企画『ズバリ言うわよ！』に出演させていただきました」と報告。２０２１年に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で、継承者の占い師・細木かおりさんにＹｏｕＴｕｂｅで占ってもらったという。

「体操人生、借金１億２，０００万円、そして今後の挑戦について、細木先生にズバリ鑑定していただいています。正直、予想外の言葉もたくさんありました」と明かし、「今の池谷直樹を知っていただける内容になっていますので、ぜひご覧ください！」とつづった。

池谷は私生活では２００１年に結婚。長男は競馬の池谷匠翔（たくと）騎手。次男は早大に進学し、その後に留学。三男は青山学院大に進学している。

２月、ＡＢＥＭＡの密着企画「ＮＯ ＭＡＫＥ」に出演し、自身が率いる舞台「サムライ・ロック・オーケストラ」を立ち上げる際に金銭トラブルがあり、「１億２０００万円」の借金を負ったと告白。返済のため「たこ焼き」のキッチンカーを始め、自ら運転して各地で販売していると語った。ＳＮＳでは６日に「助けて下さい。今、名古屋公演のチケット販売に苦戦しています」と２０日公演のチケットの売れ行きについて呼びかける動画をアップし、「応援してます」「大変ですね」など様々な声が寄せられていた。