元サッカー日本代表ＭＦで北中米Ｗ杯のＤＡＺＮの解説を務める戸田和幸氏（４８）が、試合結果の予想を“大外し”して謝罪した。

Ｗ杯１次リーグＬ組初戦で、イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が対戦。いきなり優勝候補同士の対戦となり、注目を集めた一戦で戸田さんは解説を務めた。

戸田氏は試合の途中、自身のＸで「試合開始前に『この試合は打ち合いにはならないと思います』と言いましたが、とんでもなくスリリングな展開となり非常に興奮しております。試合前につまらない事を言ってしまいましたのでここにお詫びさせていただきます」とコメントした。

試合は前半からイングランドのＦＷケインが２発を決め、クロアチアも２度追いつくなど激闘となったが、後半はイングランドが２点追加し４―２でイングランドが勝利。両チーム合計６発が飛び交う壮絶な“打ち合い”となっていた。戸田氏は放送中にも予想を外したことに触れ、「余計なことを言いましたので…Ｘでお詫びを今、ポストしました」と“謝罪”を投稿したことを明かしていた。