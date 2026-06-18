映画「偏向報道」（19日公開）に主演したタレント・鳥居みゆきがこのほど、荻野欣士郎監督とともによろず～ニュースの取材に応じ、作品への思いを語った。



【写真】劇中では“印象づけ”手法を解説する場面もある

地方のテレビ局を舞台に、怪文書を元に知事のパワハラ疑惑を報じようとする上層部と下請けの制作会社とのバトルを描いた作品。鳥居は制作会社のディレクター・油神鈴子を演じている。荻野監督はテレビ朝日「スーパーJチャンネル」でディレクターを務めたこともあり、節々に報道で使われるリアルな手法が散りばめられている。



出演オファーを受けた時には「これってもしかしたら炎上しちゃうやつなんじゃない。厄介だなぁ」と感じたという鳥居。しかし「厄介なことに首突っ込む人好きなんですよ」とアンテナが反応して出演を決めたという。



オファーがあった時には「偏向報道」というタイトルしか聞いていなかったが、「こんなワクワクする4文字ないですもん」とむしろ前のめりだったという。テレビに出演する側でもあるだけに、仕事に悪影響が出るリスクもあるが「“もしかしたら”っていう不安のない“みんなに優しい映画です”だったら、わたし断ってたと思う」と言い切った。



劇中では「怪文書」「パワハラ」「知事」「報道」など、兵庫県知事をめぐる騒動をほうふつとさせるワードも飛び交う。鳥居は「“兵庫のことをこう思ってるから、こう作りました”みたいな押し付けがましくないのがいいなって思いました。で、まあテーマとしては、まあ重い方なんですかね。ですけど、すごくコミカルに描かれてるから、スッと入ってきて。すごいバランスがいいなって」と社会派に偏り切っていない部分を評価。「まともに伝えたいことってまともに伝えようとすると、拒絶されるんで、こういうさらっと入れ込む感じ。それがすごいうまいなって思いました」と分析した。



劇中では登場人物が報道を見て「あの人やっぱり悪い人だった」と思い込み、別の報道を見て手の平返しするシーンもある。鳥居自身も母親とテレビを見ながら「この人感じ悪いね」などと話していた経験もあり、「“他でもやってたもん”とかが裏付けになってしまう。それが恐ろしいことだなって思います」と語った。荻野監督の実体験に基づく、さまざまな印象を与える映像テクニックも登場するが、鳥居もインタビュアーとして取材をする側の立場に立った際に、編集で印象がまったく変わってしまった経験もあると語っていた。



（よろず～ニュース編集部）