女優の志田未来(33)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ディズニーランドを楽しんだことを伝えた。



【写真】肌の露出はほぼゼロ！これは誰だか分からん

「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告した。志田の誕生日5月10日に合わせて、妹とともにしっかり楽しんだようだ。



「日焼け対策はばっちりで」として掲載した画像はミッキー型のサングラスに、大型マスクのようなタオルをはさむ形で口元を覆い、さらに首にもタオルを巻いたようなタイプのカバーを着たスタイル。見た目は不審者というより、もはや強盗だが、確かに「対策はばっちり」だった。



表情はまるで分からないが、スマホを見せながらはしゃいでいることがしっかり分かる動きのあるショット。「行きたかったお店のキャンセル拾えて、るんるん向かってるわたしです」と付け加えていた。



フォロワーは「これは誰だかわからん！でも目立つ～」「違った意味で目立つかも」「志田未来のやる気を見た」「日焼け対策バッチリでも可愛さが隠しきれていないのバレバレ」とツッコミを入れていた。



（よろず～ニュース編集部）