歌手の木村カエラ(41)が17日、自身のインスタグラムを更新。愛娘のために人気スイーツを並んで購入したことを明かした。



【写真】2児のママとは思えない美肌に「Upでも美人過ぎる」の声

「昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした。今日もいい日になりますように」とつづり、どアップの自撮りショットとミスタードーナツの期間限定商品「もっちゅりん」の写真を投稿した。「もっちゅりん」は爆発的な人気で各地の店舗で行列が発生。同社のホームページでも購入まで時間がかかることや、ネットオーダー予約も日程によっては既に上限数に達している注意書きが記されるなど、大ヒット商品となっている。



木村は俳優の永山瑛太と2010年9月に結婚。同年10月に長男が誕生し、13年10月に長女誕生を報告した。長女のテスト時期を迎え、“入手困難”な人気ドーナツとともに「#がんばれ #テスト勉強 #もっちゅりん」とハッシュタグを添えて、母親としてエールを送っている。



ライブではパワフルな歌唱やキレのあるトークでファンを盛り上げる木村。家庭で見せる優しいママの顔に、「最高の母すぎます」「カエラたん、優しい」「並ぶよね～ママすごいプレゼント」といったコメントのほか、ド迫力のアップ写真ながら変わらぬ若々しさに「カエラちゃんってずっと可愛いのなんで?」「お肌ツヤツヤ」「Upでも美人過ぎる」などと驚きの声も集まっている。



（よろず～ニュース編集部）