産業能率大1年・山下虎太郎「今までの相手とは違う。駆け引きをし続けないと」

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ2部第10節・産業能率大vs流通経済大の一戦から。今年冬の全国高校サッカー選手権大会で大津のエースストライカーとして躍動をして見せたFW山下虎太郎は、早くも大学サッカーで頭角を現し始めている。

160cmと小柄だが、高校時代から鍛え上げた脚力と前への推進力を武器にする山下。一瞬のスピードと駆け引き、そしてゴール前の勝負強さは大学でも十分に通用することを証明している。昨年まで1部に在籍し、町田ゼルビアに内定しているCB西川楓人、J1クラブが争奪戦を繰り広げる3年生CB塩川桜道を擁する流通経済大に対し、山下は立ち上がりから何度も動き直しや裏抜けを仕掛けて、揺さぶりをかけていた。

マークを剥がす動き、裏へ抜け出す動きで駆け引きを仕掛けるが、最初は冷静に対処され、フィジカルコンタクトで負けるシーンもあった。だが、山下は「相手は大学でもトップレベルの選手。今までの相手とは違うからこそ、駆け引きをし続けないとチャンスは来ないと思った」と、何度も何度も工夫をしながら揺さぶりをかけ続けた。

すると0-0で迎えた後半5分、左サイドの崩しからMF岩崎大翔のドリブルシュートのこぼれに素早く反応して冷静にゴールに突き刺して先制点をマーク。さらに18分には左サイドを突破したMF重松康平の折り返しに対し、「最初はファーを狙っていたのですが、ニアのスペースが空いていたので判断を変えました」と、塩川たちをあざ笑うかのように一気に角度を変えてゴール前のスペースに加速をして潜り込み、豪快に追加点をたたき込んだ。

このゴールが決勝点となり、チームは2-1の勝利。1年生ストライカーが抜群の活躍を見せて、これでリーグ通算7ゴールになった。

1年目から目を見張る活躍を見せる山下は大津高時代、現在は筑波大学でプレーするプレミアリーグWEST得点王のFW山下景司からエースナンバー「9」を引き継いだ。同じ名字というのもあり、比較されることも多かったが、「僕には僕の良さがある」とプレッシャーに押し潰されることなく、運動量と駆け引きを磨き続けた。

すると準優勝したインターハイでは、9ゴールで得点王を獲得、プレミアWESTでも12ゴールで得点ランキング4位につけた。高校最後の選手権では準々決勝で流通経済大柏の前に0-1の敗戦。この試合で2年生CBメンディーサイモン友にシュート0本で抑えられ、「本当に悔しかったし、無力さを感じた。肝心のところでゴールを取れるようにならないと上では通用しない」と涙を流した。

あれからわずか4ヶ月。山下は1つ上のカテゴリーの流通経済大の大学屈指のCBコンビに真っ向から勝負に挑み、結果を出して見せた。

「相手が流通経済大相手なので余計に燃えましたし、ゴール以外はやはり相手はうまかった。まだパワーで潰されてしまうところがあるし、高校とは質も強度も全然違うと感じる部分があるからこそ、7ゴールで満足せずにアミノバイタルカップ（総理大臣杯関東予選）や後期に向けてもっと力を磨いていきたいです」

サイズはないからこそ機動力と駆け引き、一瞬のキレで勝負するスタイルは、1年生の前期は初見だからこそ結果に繋がったという厳しい見方もできる。後期になれば対戦相手も一巡し、特徴を把握されて、対策をかなり練られてくる。そうなった時に同じように結果を出せるかで真価が問われる。

「相手に研究された時に何が出来るか。どう対策されてもそれを超えるプレーができるように、引き出しをもっと増やしていきたい。ここからです」

最近はデッドリフトやスクワットなど下半身の強化に努めている。さらなる爆発力を搭載して、山下はこのまま成長曲線を落とさないように大学サッカー1年目を駆け抜けていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）