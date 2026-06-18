『今夜、秘密のキッチンで 』木南晴夏、クランクアップに「すごく愛おしい日々でした」【コメントあり】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の最終話が18日に放送を迎える。このたび全撮影を終了しクランクアップを迎えた。約3ヶ月にわたる撮影期間をともにしたキャスト・スタッフたち。笑い声の絶えない温かな現場でありながら、ひとつひとつのシーンに真摯に向き合い続けてきたチームは、最後の撮影を終えると大きな拍手に包まれた。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
主人公・坪倉あゆみを演じた木南晴夏のオールアップとともに作品全体の撮影も終了。木南は花束を受け取ると「本当にたくさん頭を使って、心も使って、本当に大変だったけど、今自分にできることは全部出し切れたかなという思いはあります」と振り返り、「最後の最後までみんなと一緒に少しでもドラマを良くしようと頑張れたことがすごく愛おしい日々でした」と語った。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■木南晴夏コメント
「今回は本当にたくさん頭を使って、心も使って、本当に大変だったけど、今自分にできることは全部出し切れたかなという思いはあります。けれど、それでもやっぱり自分の力不足であったり、不甲斐なさや、もっとこうできたんじゃないかという反省点もたくさんあります。でも、最後の最後までみんなと一緒に少しでもドラマを良くしようと頑張れたことがすごく愛おしい日々でした。私は皆さんにたくさんの贈り物をもらいました。私も次会う時はもっともっと成長して、皆さんのお手本ができるような人間になって帰ってきます。また皆さんと一緒に作品を作りたいです。本当にありがとうございました」
主人公・坪倉あゆみを演じた木南晴夏のオールアップとともに作品全体の撮影も終了。木南は花束を受け取ると「本当にたくさん頭を使って、心も使って、本当に大変だったけど、今自分にできることは全部出し切れたかなという思いはあります」と振り返り、「最後の最後までみんなと一緒に少しでもドラマを良くしようと頑張れたことがすごく愛おしい日々でした」と語った。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■木南晴夏コメント
「今回は本当にたくさん頭を使って、心も使って、本当に大変だったけど、今自分にできることは全部出し切れたかなという思いはあります。けれど、それでもやっぱり自分の力不足であったり、不甲斐なさや、もっとこうできたんじゃないかという反省点もたくさんあります。でも、最後の最後までみんなと一緒に少しでもドラマを良くしようと頑張れたことがすごく愛おしい日々でした。私は皆さんにたくさんの贈り物をもらいました。私も次会う時はもっともっと成長して、皆さんのお手本ができるような人間になって帰ってきます。また皆さんと一緒に作品を作りたいです。本当にありがとうございました」