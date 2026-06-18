Q トランプ大統領、なぜ「認知症」説？

米トランプ大統領の認知機能が低下しているのではないか、というニュースをよく見るようになりました。それも、一般市民の噂話のみではなく、専門家が指摘することもあり、驚いています。トランプ氏による問題発言は過去にもありましたが、なぜ今、このように言われているのでしょうか？（70代・女性・主婦）

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米トランプ大統領 ©CNP／時事通信フォト

A 実は彼は大統領に就任する前から…

トランプ大統領の、時に支離滅裂とも受け取れる発言がたびたびニュースになるので、年齢のこともあり（今年80歳）、「認知症ではないか」という声が出ます。

ただし、「認知症ではないか」という発言は、主に反トランプ陣営から出ているということに注意を。

実は彼は大統領に就任する前から突拍子もないことを発言したりして注目の的になることを意図的に繰り返してきました。あるいは明らかに嘘の情報を堂々と口にしてきました。

誰も指摘しないだけ

「それはウソです」「間違いです」と側近が忠告しようものなら、自分のクビが危ないので、誰も指摘しないだけなのです。

大統領就任前からのことを知っている人間にとっては、「ああ、またやってる」で済まされているのですが、そうでない人にとっては、驚くことが多いですよね。現時点では「認知症」だと断定できる証拠はありません。ただし、今後に関しては、保証の限りではありません。

（池上 彰）