シュートボクシングのラウンドガールユニット「SHOOT GIRLS」のインスタグラムが18日までに更新され、チームリーダーの央川かこ（31）の黒コスチューム姿が公開された。

「いよいよSHOOT BOXING2026 act.3まで1週間 皆さん良い週末をお過ごしでしょうか？本日は圧倒的頭身・最強リーダー央川かこ(@kako.717)さん 次の日曜日に向けて明日からも頑張っていきましょうね」と、央川の黒エナメルのコスチューム・ショットがアップされた。

今季の「SHOOTGIRLS」は、央川のほか、松岡凛、たまき、芦沢ゆうな、藤井咲希、五十嵐みさ、水神きき、成瀬いなの計8人。

6月21日に、今シーズン初めてメンバー8人全員がリングにそろってリングに登場する予定。

この投稿にフォロワーらからは「かこさん最強」「セクシーすぎます！」「1週間後楽しみにしています」「皆さん素敵です」「かこ様」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。