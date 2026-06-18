半導体メモリ大手のキオクシアが、記録的な好景気に沸いている。株価は9万円を超え時価総額は国内1位となる51兆円を突破（17日時点）。2024年12月の上場時の初値は1440円。そこからわずか1年半で長らくトップに君臨したトヨタ自動車を抜いた。果たしてその実力は本物なのか――。

【画像】総投資額は1兆円規模とされるキオクシア北上工場第2製造棟

新工場でAI用メモリの量産体制に入った

5月中旬に昨年度の決算を発表し、売上高は過去最高の約2兆3300億円。今年1月からわずか3カ月で、前年度通期（24年4月〜25年3月）の営業利益（4530億円）を大幅に上回る約6000億円を叩き出した。

生成AIの普及により半導体メモリはここ数年で需要が急伸。キオクシアの大躍進の背景にあるのが、主力製品である「NAND型フラッシュメモリ」の売り上げ急増だ。半導体アナリストの大山聡氏が語る。

「正直、ここまでの爆速成長は5月頭まで予測できませんでした。半導体メモリには、データを高速で読み書きする『作業机』にあたるDRAMやHBMと、大容量のデータを保管できるものの処理は低速な『本棚』にあたるフラッシュメモリがあります。キオクシアが手がける後者は、膨大なデータを瞬時に読み書きしなければならない生成AIには、不向きだと考えられてきたのです」

潮目が変わったのは…

潮目が変わったのが、25年9月のこと。

キオクシアが岩手県北上市にある新工場（第二製造棟）の稼働を開始し、AI用メモリの量産体制に入ったのだ。



総投資額は1兆円規模の北上工場第2製造棟

「データ読み出しの速度が従来比で100倍になるフラッシュメモリを搭載した記憶装置・次世代SSDの製造を本格化させたのです。これをきっかけに、グーグルやマイクロソフトなどのビッグテックも自社のAIデータセンター向けに、こぞってキオクシアの高性能SSDを買い求めるようになった」（同前）

東芝現役幹部は「情けないし羨ましくもある」

キオクシア（旧東芝メモリ）は17年に発足。経営危機に陥った東芝の半導体部門から分社化され、18年に米ファンド・ベインキャピタルなどに買収された。東芝現役幹部が臍(ほぞ)を噛む。

「メモリ事業は東芝の“虎の子”でした。『寂しいな、もったいないな』という半面、不振時は数千億円規模の赤字を出す恐ろしさと『これで縁が切れた』という思いもありました。それが今や立場は逆転。こちらは再上場もままならず……情けないし羨ましくもありますね」

今後も、キオクシア株は“買い”なのか。それを占う上で考慮したい3つの「急所」がある。

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この続きでは、3つの「急所」について詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月18日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月25日号）