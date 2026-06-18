エスコンフィールドで10時間ビール飲み。スタジアムで醸造するオリジナルビールに感激

ビールがおいしいと思えるシチュエーションは様々です。仕事終わりの一杯、青空の下で飲む一杯、旅先での一杯。今回紹介するのは、そこから厳選したシチュエーションです。北海道にある話題の野球場でオリジナルビールが飲みたい――。スタジアムで作るビールに感激し続けた10時間！北海道で至福の「エスコンフィールド」飲みです。編集部員が欲望のままに現地へ直行、体験してきました。最高の生ビール、この感動をあなたもぜひ。

無料の入場時間帯に入りゆっくりビールを楽しむ

野球好きはもちろん、ビール好きなら一度は行きたい球場がある。そう、「エスコンフィールドHOKKAIDO」だ。

私、編集・戎もそのひとり。なんせ、場内でオリジナルビールが醸造されているのだ。2025年に北海道に3度来るもタイミングが合わず、本特集に乗じて取材を取り付けた。うちのビッグボスに感謝。

とある平日。新千歳空港から電車で約20分。北広島駅からシャトルバスに揺られること約5分。念願の地に到着した。

11時。まずは漆黒の屋根と天然芝のグラウンドがお出迎え。かっこいい。ちなみに、ナイターの場合、14時半までの時間は誰でも無料で入場できる。

12時。やってきました『そらとしば by よなよなエール』。フィールドが一望できる2階のルーフトップスペースに上がり、オリジナルビール「Play Ball！Ale」を飲む。

『そらとしば by よなよなエール』そらとしばPlay Ball！Ale（510ml）1100円、そらとしば2026年限定もくもくホワイト（420ml）900円

『そらとしば by よなよなエール』（左）そらとしばPlay Ball！Ale（510ml）1100円 飲み飽きないセッションIPA、（右）そらとしば2026年限定もくもくホワイト（420ml）900円 フルーティなヴァイツェン

ホップ由来の柑橘香からほのかな苦み。爽快感があってぐびぐびいける。飲み干しそうになるが、フードがあった。観戦に最適なワンハンドフード「北海道しゃけカツタルタルサンド」だ。

北海道産しゃけカツタルタルサンド1350円、山盛りガーリックヘルメットポテト1600円

『そらとしば by よなよなエール』（手前）北海道産しゃけカツタルタルサンド 1350円 フライのサーモンは端までギッシリ （奥）山盛りガーリックヘルメットポテト 1600円 ヘルメットは持ち帰り可！

北海道産のサーモンを揚げたフライとキャベツ、タルタルソースを、20cmの長いバゲットでサンド。見た目とは裏腹にサクッとしたバゲットの食感が軽やかでペロリと完食した。

もう一品「山盛りガーリックヘルメットポテト」は、通常の倍量のフライドポテトに、にんにくマシマシな一品。こちらには「もくもくホワイト」という今シーズン限定ビールを合わせた。バナナのアロマがきて、青リンゴのような香りが鼻を抜ける。まろやか〜。

人工芝を貼ったテーブルにカップを置き、フィールドを眺める。試合中だと有料の席がこの時間帯は無料。気兼ねなく座れた。

13時。気づけば、グラウンドでは選手が練習を開始。特に外野が顕著だが、フィールドとの距離が近い。ボールがミットにおさまる捕球音、バットがボールをとらえた打球音が場内に響く。人もまばらで牧歌的な雰囲気が心地良い。

13時半。小洒落た店を見つけた。『THE FIFTY FIFTY CLUB』。3月にできた、球場では珍しいフルサービスレストランだ。北海道の食材で作る料理と、国産のワイン・ウイスキーを楽しめる。

『THE FIFTY FIFTY CLUB』やわらか仔羊のカチョエペペ1890円、とかちマッシュルームとスモークサーモンのサラダ1080円、スチューベン赤500円

『THE FIFTY FIFTY CLUB』（手前）やわらか仔羊のカチョエペペ 1890円、（奥）とかちマッシュルームとスモークサーモンのサラダ 1080円、（ドリンク）スチューベン赤 500円 京都・四条河原町にある高島屋の地下で醸造（！）されたワインを直送。道産素材を使った料理とぜひ

ここはちょいと浮気してワインに手を出す。もちもちとした道産小麦の生パスタwith ラム肉、香りのいいマッシュルームのサラダでペアリング。

フィールドが一望！ルーフトップで飲むオリジナルビールは格別『そらとしば by よなよなエール』＠北海道

『そらとしば by よなよなエール』2階のルーフトップスペース。奥のカウンター「ルーフトップシート」は有料（オードブルとビール2杯で2名 10000円〜）。1階にテーブル席あり

［店名］『そらとしば by よなよなエール』

［住所］北海道北広島市Fビレッジ1

［電話］なし

［営業時間］デーゲーム：11時〜21時（20時LO）、ナイター、一般営業：11時〜14時半（14時LO）、16時〜試合終了後まで、試合がない日：11時〜21時（20時LO）

［休日］施設に準ずる

『THE FIFTY FIFTY CLUB』＠北海道

『THE FIFTY FIFTY CLUB』スタンディングもあり

［店名］『THE FIFTY FIFTY CLUB』

［住所］北海道北広島市Fビレッジ1

［電話］080-7045-9766

［営業時間］デーゲーム：11時〜21時（20時半LO）、ナイター：11時〜14時半（14時LO）、16時〜試合終了後まで、試合がない日：11時〜21時（20時LO）※ランチは11時〜13時半LO

［休日］施設に準ずる

チケットがなくても入れる入場券制度がありがたい！

16時。開場時間となり、列を作っていたお客さんが会場入り。平日とは思えぬ盛況ぶりにファイターズ人気の高さを感じる。

それゆえ、この日もチケットは完売。観戦のピンチ！が、エスコンフィールドには、入場券がある（2000円〜）。これさえあれば、球場内の飲食店などの席でビジョンを見ながら雰囲気を味わえ、自由に移動もできる。実際飲むためだけにここへ来る人が多いのも頷ける。

『エスコンフィールド』約2万9000席に加え、入場券で入る観客を含めると最大約3万5000人収容可能

17時40分。『そらとしば』のルーフトップスペースへ。光と音の演出で、昼から雰囲気が一変。試合開始が近づく。

18時半。初回からファイターズが攻勢。天井から歓声が降り注ぎ、フィールドから選手の熱気が湧き上がる。それらが一帯となって起こる高揚感は球場でしか得られないエクスタシー。その傍らにはビール。最高だ。

並んで買った『小樽なると屋』の「若鶏半身揚げ」と『そらとしば』のビールが進む。あぁ、楽しい！約10時間滞在したエスコンフィールドを離れ、この日は札幌で宿泊した。

翌日。札幌駅近くの『ヒニニツカ』で道内のブルワリーのビールを飲み比べた。札幌駅の改札内には「SORACHI1984」のビアスタンドもあるぞ。

『ヒニニツカ』BeerFlight1600円

『ヒニニツカ』BeerFlight 1600円 最大10タップ、基本すべて道内のブルワリーのビールで随時入れ替わる。写真は、手前から札幌「トランスブルーイング」、江別「ノースアイランドビール」、小樽「小樽ビール」

〆に「サッポロ クラシック」が飲みたくて、大通駅近くの商業施設「moyuk SAPPORO」まで足を延ばし『STARS』へ。飲み比べで注ぎの妙を体感した。

『BEER BAR THE SAPPORO STARS』サッポロ・クラシック飲み比べ2杯セット1440円

『BEER BAR THE SAPPORO STARS』サッポロ・クラシック飲み比べ2杯セット 1440円 北海道限定ビール。左が苦みを抑えた「一度注ぎ」。喉越しよく、あとから麦芽の旨みがやってくる。雑味なし！右が「Perfect」。クリーミーな泡を伝ってビールがスルスルと喉に滑り込む。爽快さに震える

一泊ビール旅、なまら楽しかった！みなさまもこの感動をぜひ。

『エスコンフィールド』＠北海道

『エスコンフィールド』数あるゲートのひとつ「Coca-Cola GATE」

［施設名］『エスコンフィールド』

［住所］北海道北広島市Fビレッジ1

［電話］なし

［休日］無休

［交通］JR千歳線北広島駅西口から徒歩約20分、バスで約5分「Fビレッジ」下車、徒歩すぐ

『ヒニニツカ』＠札幌

『ヒニニツカ』

［店名］『ヒニニツカ』

［住所］北海道札幌市北区北7条西2-20・1階

［電話］011-700-0012

［営業時間］12時〜23時15分（22時半LO）※日・祝は〜22時（21時半LO）

［休日］無休

［交通］JR千歳線ほか札幌駅北口から徒歩すぐ

『BEER BAR THE SAPPORO STARS』＠札幌

『BEER BAR THE SAPPORO STARS』店は地下に位置。エビスビールや開拓使麦酒など、9種類以上の生ビールが飲める

［店名］『BEER BAR THE SAPPORO STARS』

［住所］北海道札幌市中央区南二条西3-20moyuk SAPPORO地下2階

［電話］011-215-1470

［休日］無休

［交通］地下鉄南北線ほか大通駅12番出口から徒歩3分

『BEER STAND SORACHI』＠札幌

『BEER STAND SORACHI』SORACHI1984 1100円 （特製アルミカップ付き） 「SORACHI1984」の樽生ビールが飲めるコンセプトバー。ヒノキやレモングラスのような凛とした香りが特徴。100％リサイクル可能なアルミカップで供される。持ち帰り可。持ち帰り用のビニール袋ももらえる。おかわりは900円。1人2杯まで

［店名］『BEER STAND SORACHI』

［住所］北海道札幌市北区北6条西3JR札幌駅改札内

［電話］011-522-5755

［営業時間］13時半〜21時45分（21時半LO）、土・祝：11時半〜21時45分（21時半）※日は〜21時15分（21時LO）

［休日］年末年始

撮影／小島昇、取材／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、至福の”エスコン飲み”の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年6月号発売時点の情報です。

【画像】北海道で至福のエスコン飲み6選を画像でチェック（26枚）