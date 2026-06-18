「これが心配」「すぐ来てほしい」不安症な人の対応をどうすればいいか【年齢別で解説！】

次から次へと気がかりなことが思い浮かび、不安で、不安でたまらない――そんな状態が続くことがあります。「心配性」「怖がり」など、性格や気質の問題のようにとらえられがちですが、生活に差し障りが生じるほどの現れ方であれば「不安症」という病的な状態ととらえられます。

「不安をなくそう」「不安になるのを避けよう」とすればするほど、不安は強く大きくなり、不安にとらわれやすくなっていきます。書籍 『不安症がわかる本 とらわれから抜け出す』から、「不安」とは何か、といった基礎知識をはじめ、さまざまなケース例とともに不安へのとらわれから抜け出す方法を具体的に紹介します。

子どもには体験を。大人も「不安慣れ」を

子どもの不安は、分離不安、場面緘黙、社交不安、限局性恐怖症など、さまざまなかたちで現れます。子どもが怖がることを無理にさせるのはしのびない、泣くほどいやなことはさせたくないと思う大人が増えています。しかし、不安でも行動すること。その積み重ねが不安へのとらわれから脱する鉄則です。

子どもは、次々に新しい経験を重ねながら育っていきます。新しい経験に不安を感じやすい子どももいますが、「不安にならないように」という過度な配慮は、かえって子どもの不安を高めてしまいます。

■不安に慣れないのはなぜ？

「不安を感じないように」という配慮が行き過ぎると、いつまでたっても子どもは不安に慣れません。

■送り出し、見守り、受け入れる

子どもが不安になれば親も不安、親が不安になれば子どもの心もざわつきます。その悪循環を止めるには、親自身が不安に慣れていくことが必要です。

〇送り出す

「やってみたら、たいしたことなかった」と感じることが多いもの。親自身が不安なときにも、子どもの不安をあおらず、「やってみよう」と送り出しましょう。

〇リスクを排除しすぎない

子どもの不安を先取りして危険やリスクを排除するのが親の役目と思っていませんか？

それが本当に子どものためなのか、自分の価値観や願望を一方的に押しつけているだけなのか、改めて考えてみることも必要です。

〇受け止め、受け入れる

挑戦したけれど失敗した─そんなときも子どもを責めずに、子どもがまた挑戦するまで待ちましょう。

老いた家族のことはひとりで背負い込みすぎない

現代では高齢になってからの時間は伸び続けていますが、衰えは少しずつ進みます。しなければならないことが減り、したいことも見つからないと、体調の変化や、ささいな日常の変化に目が向きやすくなります。高齢の親が子どもなどに、「あれが心配」「これが心配」「すぐ来てほしい」などとひんぱんに訴えることもあります。

ネガティブな変化ばかりに目が向くと不安は高まるばかりです。不安の解消をはかったり、親の不安を先取りして対策したりしようとするより、楽しい、面白いと思える取り組みを増やしていけるように考えていきましょう。

■理想的な距離感は自分で決める

年をとれば、サポートが必要なことも増えていくでしょう。しかし、あらゆることに不安を感じ、必要以上のサポートを求める親の要求をすべて受け入れていたらきりがありません。

〇かかわり方の原則は自分で決める

「要求されたらすべて応える」ということを原則にできる人は限られています。いつ、どこで、どのようにかかわるか、かかわり方の原則は自分自身で決めておきましょう。

週１回自宅に行き、買い物に同行する、月１回の訪問＋週１回の電話でおしゃべり など

〇それ以外の時間は別のことをしてもらう

自分が決めた対応時間以外は、近所の人と会話したり、家事をしたり、別のことをしながら過ごしてもらうようにします。

■ほどよい距離感を保つために

高齢の親からのやまない不安の訴えをわずらわしく思ったり、この先、どうなっていくのかと不安が募ったりすることもあるでしょう。

いっしょになって不安の泥沼に入り込むことがないように、ほどよい距離感を保ちながらサポートしていきましょう。

不安の訴えに巻き込まれて混迷しないために。相手を変えることはできない【不安症の周囲の人へ】