◇インターリーグ ドジャース5−4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。試合後は代打出場に言及した。

代打・大谷がコールされると、ドジャースタジアムからはこの日一番の歓声が起きた。先発していた大谷が、急きょ打撃の準備を開始する。6回2死無走者からDHのロハスの代打で登場し、結果は初球を打って遊ゴロに倒れたが、惜しみない拍手が送られた。

試合後、大谷は代打を告げられたのは「降りた時です」と監督から指示があったと明かし「まだ負けていた、ビハインドシチュエーションだったので、その前にフレディがホームラン打ちましたけど」と説明。

慌てることや動揺は「全然ないです」と言い切り「いける時というか、もちろん常に準備していますし、投げるだけの日も打つ方の準備も登板前にやるので、特に不安なくというか、そのままの感じでいきました」と平常心で臨めたと語った。

降板直後の代打となったが「（準備は）ほぼしなかったですね。ゲーム前にスイングの準備というか、ハードめに振ってからゲームに入るので、体も温まっていますし」と振り返り、遊ゴロという結果についても「いいアプローチ自体はできたので、抜けるかどうかはあとは打球に聞いてくれってことでしかないので、いい反応ができた打席だったかなと思います」と語った。

野球規則には「登板中の投手が指名打者に代わって代打者または代走者となった場合、それ以後指名打者の役割は消滅する。その投手は指名打者に代わってのみ打撃し、または走者になることができる」と定義されている。