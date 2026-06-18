【尾形 拓海】サンリオ「マイナーキャラにもスポットライトを」多額の資金を投じて《ゲーム自社制作》に乗り出した３つの理由

2024年の世界のゲームコンテンツ市場は約31兆円に達し、過去4年間で5割も拡大している。2024年の世界の映画興行収入は約4.5兆円、2024年のアニメ市場でも約3.8兆円であり、ゲーム市場はその7〜8倍に相当する規模を誇る。

そうした中、ここ数年で異業種からのゲーム事業への参入が相次いでいる。2026年4月21日、東映が「東映ゲームズ」、サンリオが「Sanrio Games」としてゲーム事業への参入を同じ日に発表したことが話題になった。

前者がインディーゲームのパブリッシング事業に乗り出し、ゼロから新しいIPを創出することを目指すのに対し、サンリオが手がけるのは自社制作。その目的は自社がすでに保有している強力なIP群のマネタイズと、そのさらなる拡張だ。株式会社Haru代表でコンテンツアナリストの尾形拓海氏が解説する。

【前編記事】『東映も目指すインディーゲームの“美味しいとこ取り”って何…？ファミコン時代にクソゲー量産もリベンジなるか』よりつづく。

「サンリオ世界観」を統合したい

サンリオが選択したのは、真逆のアプローチである「自社制作」です。外部のクリエイターが作った作品を預かって世に送り出すパブリッシング事業に対し、自社制作は企画自体を自社で主導し、自社のIPを用いて直接ゲームを開発します。

多額の開発資金を投じる分、事業リスクは格段に高くなります。それでもサンリオが自社開発の道を選んだ背景には、キャラクタービジネスならではの理由があります。

まず、「サンリオ世界観の統合」が挙げられます。

「Sanrio Games」の第1作目として発表された『サンリオ パーティランド』には、じつに145種類以上ものサンリオキャラクターが登場します。これほど膨大かつ多様なキャラクターたちの設定、性格、セリフのトーンなどを、ひとつのゲーム作品の中で破綻なく調和させることは、外部のゲーム開発会社にとって非常に難しい作業です。

サンリオの社内には、各キャラクターの設定がメディアや商品を横断して一貫していることを担保する、「キャラクタープロデューサー」という役割が存在します。このような強固なクオリティ管理体制があるからこそ、これほどのキャラクターが一堂に会する「オールスター」ゲームを成立させることができるのです。

「キティ一枚看板」依存からの脱却

また、比較的知名度の低い「マイナーキャラクター」へスポットライトを当てるという狙いもあります。

外部のゲーム開発企業にライセンスを供与するこれまでの仕組みでは、メーカー側が売上が見込める「ハローキティ」や「シナモロール」、「クロミ」といった主要な人気キャラクターばかりが起用されます。しかし自社制作であれば、まだ熱心なファンの少ないキャラクターを意図的に押し出して新たな認知を広げ、ファンを育てていくことが可能になります。

サンリオは近年、かつての「キティ一枚看板」に依存する構造から脱却し、多様なキャラクターを並行して育てる「複数キャラクター戦略」を徹底することで、業績を回復しました。ゲームを通じて多数のキャラクターに広く接点を用意することは、この経営戦略に沿った必然的な施策と言えるでしょう。

さらに、ユーザーデータを活用・獲得するという目的もあります。

サンリオは2020年に、独自の共通会員サービス「Sanrio+」を立ち上げました。これは、それまで直営店舗や公式ECサイト、テーマパークなどに分散していた顧客情報を共通のIDに統合し、個々の購買履歴や「推しキャラクター」といったデータを一元的に蓄積する会員サービスです。この会員数は2025年9月時点で、約292万人に達しています。

「データ経営」の導入が起こした劇的な成長

ゲームを自社で運営すれば、誰がどのキャラクターを好み、どのように遊んでいるかという、極めて鮮度の高いユーザーデータが手に入ります。また、「Sanrio+」に蓄積されたユーザーデータは、次にどのようなキャラクターを起用し、どのようなゲームシステムを開発すべきかという、ゲーム開発自体の方向性を決めるヒントにもなります。

《データを集め、それを製品開発に活かし、さらにデータが集まる》――この循環は、自社制作だからこそ実現できるモデルなのです。

このように、「垂直統合型のIP」「他事業との明確なシナジー」といったパーツが揃っており、失敗時のリスクを許容できる企業は非常に少ないのが実態です。

サンリオにとって、今回の参入はこれまで進めてきたドラスティックな構造改革の延長線上にあります。同社はキティの一枚看板依存から脱却する「複数キャラクター戦略」や、共通会員サービス「Sanrio+」を通じた「データ経営」の導入により、2025年3月期に営業利益518億円と過去最高益を更新する劇的な成長を遂げてきました。

今回のゲームの自社制作は、まさにこれらの改革で培った強みをフルに注ぎ込む挑戦です。参入難易度が高い自社制作において、これまでの構造改革で築き上げてきた勢いをさらに維持、あるいは加速させることができるのか。引き続き目が離せません。

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