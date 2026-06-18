関西大学野球部の寮を抜け出し、巨人と電撃契約…「優勝の立役者」になるも3年で退団して寿司職人になった男の「第二の人生」

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第11回「村瀬雲隠れ事件」（後編）

【前編を読む】「関西大学のエース」が突然失踪して大騒ぎ…「お前のせいで負けた」と𠮟責した監督との軋轢

読売新聞への就職を勧められるも断る

1961年9月3日の夜、関西大学野球部の寮を脱出した村瀬広基は、そのまま大阪駅から東京行きの夜行列車に乗せられた。

翌朝、東京駅に着いた村瀬は、同行した巨人軍関西担当スカウトの伊藤菊に連れられ、大手町の読売新聞本社に出向いた。今も昔も巨人球団の事務所は読売本社内にある。そこで、村瀬は正式に巨人軍と入団契約を交わした。電光石火の早業である。

背番号19を所望した村瀬だったが、19はベテランの坂崎一彦が付けており、19をひっくり返した61を背負うと、入団契約から3日後の9月7日、後楽園球場のマウンドに立った。ファームで調整することなく、いきなり登板したのだ。

国鉄スワローズとのダブルヘッダー第1試合、12対4と大量リードを奪った巨人は8回表、3人目の投手として村瀬を投入した。村瀬は首脳陣の期待に応え、2イニングを投げて1安打無失点に抑えた。

2週間後の17日、広島戦に先発で登板すると6回までノーヒットに抑えて5対0の3安打完封。21日には、中日との首位攻防戦第2戦に中3日で登板すると3対2の完投。24日には国鉄とのダブルヘッダー第1戦に中2日で登板し、7回を4安打無失点に抑え7対0と3勝目。

27日の大洋戦も中2日ながら2対0の3安打完封。10月1日、広島とのダブルヘッダー第1戦では2回裏に先制打を叩き出すなど投打に活躍し3対0の完封。──と、たった2週間で5勝を挙げ、完投4、完封3、防御率0.41という驚異的な数字を叩き出した。

村瀬の奇跡的な活躍もあって、川上巨人も大混戦から抜け出し、最終成績71勝53敗でセリーグ制覇、日本シリーズでも南海ホークスを破り日本一の栄冠を手にした。

後年、川上哲治は「もし、村瀬が入団していなかったら、優勝はおろか私は早い段階で監督をクビになっていた」と回想した。となれば、川上巨人の不滅のV9は実現していなかったことになる。

同時にその殊勲をアシストした伊藤菊の巨人球団におけるポジションも、ここで決まったと言っていい。

村瀬広基のその後にも触れておく。

一躍、巨人軍の救世主となった村瀬だが、2年目は精彩を欠き2勝2敗。挽回を期して臨んだ3年目の1963年は球威すら失い0勝0敗に終わり、周囲が慰留するのも聞かずこの年限りで現役を引退してしまう。これ以上、投げられないことがわかっていたのかもしれない。

本来なら大学卒業年の1964年から巨人に入団するはずだったのが、1961年の川上巨人を優勝させるためだけに選手としての才能と選手生命のすべてを使いはたしたのである。

退団後は読売新聞への就職を勧められるも断り、寿司職人に弟子入りする。1971年に松山市内に「満太郎寿司」を開業し、店を弟子に譲った後は大阪に戻り、1995年、北新地に割烹料理店「満太郎」を開業。喜寿を迎えた2018年まで連日板場に立った。

一方で、松山市内で少年野球の指導に携わり、大阪に戻ってからも寝屋川リトルのコーチに就任、80歳を超えた現在も指導にあたっている。彼の人生にとって野球とは何だったのだろう。

伊藤菊の謀才が開花

1965年よりプロ野球もドラフト制度が導入され、資金力を背景にした自由競争の時代はひとまず落ち着いた。

意外なことに「それなら無競争で獲得出来る無名の有望選手を捜せばいい」と伊藤菊のスカウティングは以前にも増して旺盛となる。むしろドラフト制度がもたらすストレスこそ、伊藤菊の謀才を開花させたのかもしれない。

同郷の八幡浜工の河埜和正をドラフト6位で獲得したのを皮切りに、三田学園の淡口憲治（ドラフト3位）、大丸神戸店に勤務していた小林繁（ドラフト6位）、松山商の西本聖（ドラフト外）と、関西以西の無名の有望選手を次々と下位入団させ、その多くが巨人軍の主力選手に成長した。伊藤菊の眼力がいかに正しかったかという何よりの証左と言っていい。

当然ながら人脈も広く、社会人、大学、高校、中学、リトルリーグ、ボーイズリーグ、ソフトボールに至るまで、日本各地のアマチュア野球の関係者とも頻繁に交流を持った。

人生を狂わせたはずの村瀬広基との付き合いも生涯続いた。料理人に転じた村瀬広基が、長く少年野球に携わってきたことも無関係ではなかったはずだ。

すでに触れたように、1985年1月に茨木ナニワボーイズの主催で行われた巨人軍の若手選手による野球教室は、チームの最上級生である伊藤敬司の父親の伊藤菊が手配して実現したものである。所属する少年たちにとって、現役のプロ選手による直接指導は貴重な経験に違いないが、スカウトである伊藤菊雄にとっても、ボーイズリーグの強豪チームと親密な関係を築く利点は大きいものだったのは言うまでもない。

「PLから話が来とるぞ、どうすんねん」

その伊藤敬司だが、“やまびこ打線”で82年と83年の夏春甲子園連覇をはたした徳島県の池田高校への進学を望んでいた。監督である蔦文也の豪快な采配もそうだが「池田のユニフォームに憧れを抱いたから」というのはいかにも中学生らしい。

1984年秋「お前、中学を卒業したら進路はどうするつもりや。行きたい高校はあるのか」と父親の菊雄に問われた。「池田高校に行きたいです」と敬司が恐る恐る答えると、父親は「やめとけ」とだけ言った。《長年の夢だった「池田進学」は、その瞬間にあっけなく消えた》と、彼の生涯を書いた『ＰＬ学園最強世代 あるキャッチャーの人生を追って』（伊藤敬司・矢崎良一著／講談社）にはある。

伊藤敬司にとって父親である伊藤菊の言うことは絶対であり、口答えなどもってのほかで、常に敬語で接していたという。その父親が「駄目」と言うものは何がどうなろうと駄目なのだ。

数日後、父親は息子にこう告げた。

「PLから話が来とるぞ、どうすんねん」

息子は「はい」と答えるしかなかった。この瞬間、伊藤敬司の進路はPL学園に決まった。

同時に、伊藤菊は巨人軍関西担当スカウトという立場にありながら、PL学園野球部の保護者の一人に名を列ねることになったのである。

【毎週水曜日更新】6月24日配信の第12回に続く

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