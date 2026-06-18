サッカーW杯北中米大会の1次リーグ初戦で、日本はオランダと対戦し2-2で引き分けた。前回大会のスペイン戦勝利に続き、今大会でも強豪国から勝ち点を得た。なぜ日本代表は強くなったのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本がオランダから学び、いまや対等に渡り合う。その関係史がピッチの上で可視化された夜だった」という――。

写真＝共同通信社 日本対オランダ戦後半、ヘディングシュートを放つ小川（右上）。鎌田に当たり同点となる＝2026年6月14日、ダラス - 写真＝共同通信社

■「最も洗練されたサッカーをするチーム」と報道

月曜日の試合を終えて、一本の記事を読んだ。

サッカー解説者のマイケル・コックスがThe Athleticおよびニューヨーク・タイムズに書いた記事だ。タイトルは「オランダ対日本：ピッチ外の兄弟愛と、その上での鏡像的なアプローチ」。

この記事が、深く刺さった。

コックスはこの試合を2-2という数字で語らなかった。「ダラスのダウンタウンは試合前から青い日本代表のシャツとオレンジのオランダのシャツで溢れ、豪雨の中でも両国のサポーターが笑顔で語り合っていた」という情景から書き出し、この試合を「ピッチ外の兄弟愛と、ピッチ上の鏡像的なサッカーの物語」として描いた。

そして彼はこう指摘した。

日本は近年、最も洗練されたサッカーをするチームのひとつになっている。巧みなパス、角度の取り方、ポジションのローテーション。オランダが長年信じてきた「技術的かつ戦術的なサッカー」と、日本が体現するそれは、どこか深いところで鏡のように似ている、と。

さらにコックスが指摘したひとつの数字が印象的だった。

「オランダのW杯56試合の歴史上、初めて全スタメンがエールディヴィジ所属でなかった試合だった。しかし日本には2人いた。渡辺と上田、どちらもフェイエノールトの選手だ」。

この事実が、私には単なるサッカーの統計以上の重みを持って響いた。かつてオランダから学んだ日本が、今やオランダのクラブの主力を送り込んでW杯を戦っている。師弟関係の完成形が、ピッチの上で可視化された瞬間だ。

そしてコックスは記事の末尾で、この試合の真の締めくくりとして、試合後の森保一監督の言葉を丁寧に紹介した。

■オランダ銀行で学んだ「水平な組織」の哲学

私はかつて、オランダ系金融機関の日本法人ABNアムロ（通称、オランダ銀行）でナンバー2を務めた。日本拠点のマネージングディレクター、オリジネーション本部長、責任者として、アムステルダム本社での交渉、オランダ人経営者との日常的なやりとり、あの国特有の文化と哲学に深く触れた時間が、日米金融機関勤務の経験とともに、私のキャリアの根底に流れている。

オランダ人と仕事をして最初に気づいたのは、彼らが「役割の固定」を本能的に嫌うことだった。会議では部下が上司に平然と反論し、肩書きより論理が優先される。個が自律しながら全体最適を作っていく水平な組織。誰もが「自分の仕事だけ」ではなく「組織全体」を考えて動く。

その文化が、サッカーでは1970年代のトータルフットボールという形で結晶化した。ヨハン・クライフとリヌス・ミケルスが生み出したこの思想、全員が全ポジションを理解し、誰かが動けばその空白を別の誰かが埋めるという思想は、単なる戦術ではなかった。小国オランダが大国に対して、知性と構造と組織でどう戦うかという国家戦略に近い哲学だ。そのDNAはクライフからバルセロナへ、グアルディオラへ、そして現代のポジショナルプレーへとつながっている。

だからこそコックスの「鏡像的なアプローチ」という言葉が刺さった。日本とオランダが似ているというのは偶然ではない。日本はオランダから学んだのだ。そして今、学んだ者がピッチの上で師と対等に渡り合っている。

私は月曜日のテレビ朝日ワイドスクランブルでも、このオランダ的な哲学の視点から、フォーメーションの数字よりその背後にある「なぜそう動くのか」という思想を語ることを心がけた。それは私自身の経験から来る、オランダサッカーへの個人的な敬意でもあった。

■森保監督の「一言」に拍手が起きたワケ

コックスが記事の末尾で丁寧に紹介した場面がある。試合後の記者会見だ。

会見が終わりかけた時、森保監督は広報担当者が退場を促すそのタイミングで、自らマイクを求めた。

「オランダ人の記者もいっぱいおられると思うので、改めてオランダの方々に感謝を伝えたい。私が日本代表になった時、プロリーグもない時代でしたが、ハンス・オフトさんというオランダ人のコーチに育ててもらった。私だけでなく、日本人の指導者が大きな影響を受け、今の日本サッカーの発展につながっている。ビム・ヤンセン監督も、フェイエノールトのクラブハウスに眠っていると家族から聞いて、私自身そこにお参りに行かせてもらった。たくさんの指導者と選手の方々が日本のレベルアップに貢献してくださったことに感謝申し上げたい」

会見場から拍手が起きた。

コックスはこれを「本物の心温まる雰囲気のあるゲームの終わりにふさわしい締めくくり」と書いた。

この発言への受け止め方が、日本とオランダで興味深いほど異なっていた。

日本のメディアは「異例」「自ら切り出した」「会見場で拍手」という言葉で報じた。森保監督の謙虚さ、義理と恩義を忘れないリスペクトの文脈で伝えた。日本では師への感謝が美徳として響く。

「AFCアジアカップ2019」のイラン対日本戦の試合前記者会見での森保一監督（写真＝Hadi Abyar／Mehr News Agency／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■「驚くべき」オランダは日本をどう報じたか

一方、オランダのメディアは別の角度から反応した。「驚くべき（verrassend）」「注目すべき（opmerkelijk）」という言葉を使いながら、ハンス・オフトとビム・ヤンセンという固有名詞を丁寧に解説した。

フェイエノールト系メディアは「私はフェイエノールトのクラブハウスに行った」という言葉に特別強く反応し、「日本人特有の師への敬意ある姿勢の模範」と評した。

そしてある媒体は、この場面を「日本がオランダサッカーの思想をここまで吸収し、いまや対等に戦うチームになった」という継承の文脈で読んでいた。

日本は「感謝」に注目し、オランダは「継承」と「成熟」に注目した。

この非対称性こそが、両国の文化の違いを鮮やかに映し出している。同じ言葉が、2つの異なる、しかし本質において深く重なる物語を同時に生んだ。それはコックスが「鏡像的なアプローチ」と表現した試合の本質と、完全に呼応していた。

■「COO退任」から組織を再設計した鎌田選手

オランダ系金融機関で働いていた頃、私はオランダ人の上司や同僚から多くを学んだ。そして感じたのは、オランダ人は「学んだ者が自分を超えること」を心から喜ぶ文化を持っているということだった。教える者にとって、生徒の成長こそが最大の報酬なのだ。

月曜日のダラスは、その関係性の完成形を見せてくれた。

試合後に鎌田が拳を握りしめ引き分けを祝う場面と、オランダのサマーフィルが日本の同点弾を嘆く場面が、スタジアムの巨大スクリーンに交互に映し出された。コックスはこれを「両チームとも勝ち点1を確保したが、その後の感情は大きく異なっていた」と書いた。同じ「引き分け」でも、日本は「取った」感覚で、オランダは「逃した」感覚だった。この非対称性もまた、今の両チームの立ち位置を正確に映している。

なお、ワイドスクランブルでは、遠藤と鎌田について、遠藤不在を「COO退任後の組織再設計」として語った。以下のようなコメントをさせていただいた。

遠藤航という選手、日本代表の「COO」。企業で言えば、最高執行責任者、組織のNo.2で現場のトップ。遠藤は守備もリーダーシップもゲームコントロールも全部持っていた。同じ人材はいない、だから1人では代替できない。森保監督は、したがって、チーム全体で組織として遠藤の多彩な役割を分散して引き受けるという選択を行った。 そんななかでも、1人だけ挙げると、遠藤を失った後、最も重要なのは鎌田だ。守備・攻撃・ゲームメイクの三役を担える。今大会の日本で最も代替不能な選手かもしれない。COO退任後に最も負荷がかかるのは事業部長としての鎌田。COO機能を兼任しながら、自分の本来業務もこなす。そんな鎌田の頭に小川のヘディングシュートが当たりゴールとなったのは、私は偶然ではないと思っている。

■日本はついに「対等な競争相手」になった

コックスの記事が最も刺さったのは、それが単なる試合レポートではなく、日本とオランダという2つの国のサッカーの「関係史」を1試合の中に凝縮して描いていたからだ。

1990年代、プロリーグもない時代に来日したハンス・オフトが日本のサッカーに植えた種は、30年を経て、W杯のピッチでオランダと対等に渡り合う日本代表として花を咲かせた。

森保監督は感謝を語り、ピッチ上では2-2で渡り合った。学んだ相手に敬意を払いながら、同時に勝負の場では真正面から戦う。そこにこそ、今日という試合の本当の意味があった。

コックスはそれを「ゲームの終わりにふさわしい締めくくり」と書いた。

私はそれを、日本サッカーが「生徒」から「対等な競争相手」へと成熟した瞬間として記憶したい。そして、あらためて、私自身がオランダから学んだことを活かしていきたい。

写真＝iStock.com／FOTOKITA ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FOTOKITA

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）