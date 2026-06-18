”なんちゃって”から”本物志向”へ…世界中で起こる第二次「寿司ブーム」に、調理師学校が意外なシフトチェンジ

厳しい修行文化や西洋料理の人気などで和食料理の人手不足は長く続くが、寿司においては事情が異なる。特に世界的な和食ブームが起きたことで、「寿司調理師学校」に入学を希望する日本人が増えてきたという。

前編『「野菜炒めやチャーハンしか作れない」和食ブーム前の調理専門学校はギリギリの状況だった…その実態』に引き続き、東京・池尻大橋にある『東京すし和食調理専門学校』へ取材を行った。

海外では‟なんちゃって”から‟本物”に変化

8.4倍――。この数字は、『東京すし和食調理専門学校』学生一人に対する過去5年間の平均求人倍率である。就職実績は、小田急リゾーツ、東急リゾーツ＆スティ、ヒルトンお台場リゾート＆スパといった大手企業から、なだ万、銀座久兵衛、鮨むらやまなどの有名店が並ぶ。さらには、「海外」という選択肢も加わった。東アジアだけでなく、オランダ、ドイツ、シンガポールへ就職した卒業生もいるといい、寿司・和食が一攫千金ならぬ‟一握千金”の可能性を秘めていることをうかがわせる。

「アメリカで出店されている寿司店の方から聞いたのですが、“なんちゃって”から‟本物”を求める局面に変わってきているそうです。ニューヨークなどの大都市では、日本の高級寿司店で味わえるような本物志向の寿司を食べたいというニーズが高いと。そのため、今後は浅いスキルしか持たない和食の料理人は海外へ行っても通用しなくなる時代になるだろうとも話していました」（長谷川校長）

2025年の日本の訪日外国人旅行者数は、過去最高の約4200万人である。前年の2024年の約3700万人から15％ほど増加し、ついに4000万人を突破する時代に突入した。日本を訪れたインバウンドが、本物の日本の味に触れたことで、自国の寿司・和食が‟なんちゃって”であることに気が付く。当然、自国でもその味を求めるニーズは高まり、今後、ますます本格志向の寿司・和食店が海外で増加することが予想される。先の7.1倍という数字が示すように、ただでさえ寿司・和食の担い手を取り合うような状況である。「以前よりも和食希望者が増えている」と長谷川校長が話すように、和食人材の捲土重来はあながち夢物語ではないかもしれない。

「カナダやオーストラリアなどの漁獲量が多く、寿司を作れるような国から『働き手を回してくれないか』といった相談もあります。たしかに、高い年収を求めて海外を目指す人もいます。ですが、その分物価も高いですから、必ずしも大金持ちになれるわけではないと、私個人は思います（笑）。それに、大切なことは美味しい料理を作りたいという気持ちと技術ですよね。そういう若者が増えてくれればと思いながら授業をしています」（長谷川校長）

教育方法も「令和風」にシフトチェンジ

では、その心をどう育てているのか？ これまでの取材を通じて、若い世代との向き合い方に苦労している現場の声を伝えてきた。しばし間を置いて、「まず‟楽しさ”から教えないと続かない」。そう言って、長谷川校長は微苦笑する。

「例えば、釣りが好きで釣ってきた魚を家でさばいているという子がいたとします。その子の‟好き”を尊重して、そこをきっかけに料理の楽しさを教えるようにしています。いきなり難しいかつらむきを教えても、『何のためにやっているんだろう』と感じてしまえば身にならない。基礎技術は反復練習でしか身に付かないと伝えているのですが、そこに楽しさが伴わないと続かないんですね。ですから、まず楽しさを教えて、やる気が出てきた段階で、反復練習や少し難しいことにも挑戦させるようにしています」

通常、和食の技術には順序がある。寿司を握るにしても、握る前に覚えるべきこと、やるべきことはたくさんある。魚をさばけない者が寿司を握るなど考えられない。しかし、『東京すし和食調理専門学校』では、

「できなくてもいいからやらせてみる。やりたいものや、あこがれているものを、とりあえず実践させる。そうすることで、学生たちは『難しいんだな』『やりがいがあるな』ということを自覚する。その上で、なぜ上手くできないかを順序立てて見せてあげるようにしています。講師陣が寿司を握ったり、天ぷらを揚げ、実際に食べさせる。すると、学生たちは『自分もこうなりたい』とモチベーションが上がるんですね」（長谷川校長）

即戦力として期待される現場だったら、そんな悠長な時間はないかもしれない。だが、あくまで‟学ぶ”ための装置である専門学校であれば、こうした相手を尊重する教え方ができる。

また、専門学校の在り方も変わってきていると話すのは、広報担当者だ。

「専門学校＝2年制というイメージがあると思うのですが、最近は4年制に転換している学校が増えています。水野学園が運営する他の専門学校――『ヒコ・みづのジュエリーカレッジ』『ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪』『東京サイクルデザイン専門学校』『日本さかな専門学校』も３・4年制を設置しています」

こうした背景も、今どきの若者の思考が関係しているそうだ。

「短期間で即戦力として社会に出るという感覚より、長く学びたいという思考に変わってきていると感じます。現在、専門学校は多年制展開が主流なんですね。じっくり学んでから社会に出たいという雰囲気を感じます」（広報担当者）

見て学ぶ時代ではなく、準備に時間をかけたい時代。そこには、ハズレを引きたくないという思いもあるだろうし、4年制の大学生をしり目に自分が社会へ出ることへの不公平感もあるのかもしれない。

「2年制コースだと1年学ぶと翌年から就職活動が始まります。ですが、3年制コースだと2年間学んでから就職活動に入るため、2年制で入った学生が3年制に変えるというケースも多いです。

保護者の方にもそうした意向があるようで、1年長く経験させることで選択肢を増やしてほしいという思いがあるのだと思います」（広報担当者）

ホップ・ステップの時間をとにかく作りたい。それが今の若い子たちの本音なのかもしれない。いずれにせよ、時代が変われば教え方も変えなければいけない。長谷川校長が言葉を継ぐ。

「昔と今では違います。特に、若い子はそういったことに敏感です。ただし、だからと言って妥協はしません。和食は手間をかけて、時間をかけることによって美味しくなる料理。本質的なことは授業の中で繰り返し伝えます。どんな場所へ行っても、自信を持って和食を作れる人材に育ってほしいですから、一人前になれるように教えることは心がけています」

『東京すし和食調理専門学校』を卒業した韓国人留学生は、今では釜山でミシュラン一つ星の懐石料理店を営んでいるという。

「昨年卒業したボリビアからの留学生は、政府の支援を受けて3年制コースで学び、今は『和菓子を学びたい』ということで製菓の専門学校に入り直した」（長谷川校長）

寿司・和食ドリームは、今や日本人に限った話ではなくなった。世界的に資するコンテンツを、私たちは持っているのだ。とりわけ、寿司の勢いは目覚ましいものがある。なぜ寿司は世界から求められるのか。その構造をさらに探るべく、私は別の寿司職人育成学校へ取材を進めた。

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