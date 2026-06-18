■ライバル候補や野党議員を標的に

政権の正統性が問われよう。高市早苗首相の公設秘書が、先の自民党総裁選や衆院選でライバル候補や野党議員を標的にした、中傷動画の作成を知人に依頼し、SNSで大量に拡散させていた疑惑が、週刊文春（電子版を含む）に4月29日から7週にわたって報じられ、他のメディアも追随している。

高市首相は、特別国会で野党から疑惑を追及され、主観的に事実関係を否定したり、論理をすり替えたり、答弁内容が揺れている。首相官邸に信頼できるチームを作れず、独りで問題を抱え込み、結果的に必ずしも正しくない判断を下しているのが実情だ。

より深刻なのは、高市首相が、自ら置かれた立場を理解できず、危機管理の観点から程遠い、場当たり的な答弁を重ね、自らを窮地に追い込んでいることだろう。

各種世論調査で、内閣支持率が下落傾向に入っている。折しも、特別国会では、与野党間で民主主義の根幹である選挙の公正を守るためのSNS規制をめぐる議論が進められている。その最中に浮上した疑惑である。首相はどこまでそれを晴らすことができるのか。

写真＝時事通信フォト 日伊首脳会談を終え、先進7カ国首脳会議（G7サミット）に出席するため、イタリア・ローマ郊外のレオナルド・ダビンチ国際空港（フィウミチーノ空港）を出発する高市早苗首相（左）＝2026年6月15日［代表撮影］ - 写真＝時事通信フォト

■「私自身も秘書も面識のない方だ」

週刊文春や共同通信などの報道によると、2025年9月の自民党総裁選の最中、首相の公設第一秘書の木下剛志氏からSNS戦略を相談された、IT会社代表の松井健氏が「ネガティブな動画」を提案し、AIを使って対立候補の小泉進次郎防衛相（農相＝当時）を中傷する動画を1日100本以上作成し、SNSに投稿・拡散したというのだ。小泉氏の写真やイメージカットとともに、「カンペで炎上！」「世襲の操り人形」などと字幕が流されたという。林芳正総務相（官房長官＝当時）も、攻撃の対象に加えられている。

2月の衆院選では中道改革連合の枝野幸男元官房長官、岡田克也元外相らが標的となった中傷動画が作成・拡散されている。

高市首相が初めて中傷動画疑惑に言及したのは、5月8日の参院本会議だった。立憲民主党の小島智子氏が週刊文春報道の真偽を質したのに対し、「事務所の職員に確認したが、他候補のネガティブな情報の発信は一切行っていない」と否定した。この完全否定答弁が起点になる。

5月11日の参院決算委員会では「私自身も秘書も面識のない方だ」「私自身の流儀だが、自身の政策を訴えることはあっても、対立候補の人格攻撃をしたことはない。週刊誌を信じるか、秘書を信じるか、と言われれば、私は秘書を信じる」と見えを切った。

当の松井氏が18日のYouTube番組に登場し、木下氏とは直接会わず、オンライン（Zoom）会議で打ち合わせたと明かした。首相は翌19日、記者団に「私自身も秘書もお会いしたことのない方だ」と、微妙に表現を替えた。

5月28日の参院厚生労働委員会では、立憲民主党の石橋通宏氏が週刊文春報道を基に木下秘書と松井氏のオンラインでのやり取りを質すと、首相は「事務所のパソコンの記録を（第三者の職員に）確認させた。該当する記録はなかった」と説明したうえで、「ないものはないと言うほかなく、確認できないことを私自身が証明できない限り、まるであったかのように印象付けられるというのは、大変心外だ」「週刊誌の記事が証拠と言えるのか」と不快感を露わにした。

■「何で有料会員にならないといけないか」

6月3日、文春（電子版）が木下氏と松井氏のオンライン会議（25年12月）での音声を有料会員向けに公開した。翌4日の衆院予算委員会で、中道改革連合の伊佐進一氏が質問通告したうえで、音声の確認を求めたところ、高市首相はこう強弁した。

「質問内容を見たのが4日午前3時半ぐらいだった。有料部分だったので、今朝までに確認できなかった。私が知らない方の言い分ばかりをセンセーショナルに報道してきたところの有料会員になれ、ということであれば拒否する」

論点ずらしだ。伊佐氏は有料会員になることを首相に求めたわけではない。首相の公設秘書にかかわる情報確認を求めただけだ。

首相官邸には内閣情報官らを通じてメディアの情報は公開・非公開を問わず、刻々届けられている。それを国会対応に生かさない不自然さを覚えざるを得ない。官邸内のコミュニケーションがそれだけ取れていない証左なのだろうか。

首相は6月5日の参院予算委員会で、オンライン会議の音声を4日夜に聴いたとし、「秘書本人かどうか判断するのは難しい」「私と会話している時よりかなり高い声で、はきはきとしゃべっていたので、違和感があった」と述べ、確認を回避した。

首相は「4日夜中から（木下氏に）数回電話をした。今朝方、ようやくつかまった」「音声の確認を本人に聞いたら、『何で私が有料会員にならないといけないのか』とキレられましたよ」とも語った。

文春は5日夜、音声を無料公開し、誰でもアクセスできる状態になった。

6月5日の参院予算委では、木下秘書が週刊現代に松井氏とオンラインでの接点があることを認める回答書を送っていた問題も質された。驚いたことに、首相は「内容が事実と違うと聞いた」と述べ、高市事務所が出した回答自体を否定したのだ。

首相は、5日後の衆院法務委員会で「秘書の勘違いだった」と訂正に追い込まれる。

写真＝iStock.com／Free art director ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Free art director

■「自分の声に似ているように思うが」

高市首相は、木下秘書と松井氏の面識を頑なに否定してきたが、6月7日、局面が大きく変わる。松井氏が共同通信のオンライン取材に応じ、木下秘書から25年9月に総裁選で「小泉氏を逆転するにはどうすればいいか」と相談を受け、「ネガティブな動画が効果的」と応じ、AIによって大量の動画を作成したうえで、投稿・拡散した、と証言したのだ。

協議した相手の携帯電話の番号が木下秘書のものと確認された、とも報じられた。

共同通信に対し、松井氏は、木下秘書から衆院選でも「中道改革連合を批判し、大物候補者をたたいてほしいと依頼を受けた」と明らかにした。松井氏は、与野党50人から依頼があり、20人のリクエストに応じたという。動画を1万本作成し、1000万円以上かかったが、全て無償で請け負い、広告収入も得ていない、と語っている。

松井氏の証言の真偽も検証する必要があるだろう。

首相は翌8日、松井氏の証言について記者団に問われ、直接答えずに「他の候補者を誹謗したり、中傷したりは私の流儀ではないので決してやっていない」「ましてや、第三者に依頼することは決してない」と、改めて強く否定した。

ただ、松井氏と木下秘書の「面識」について記者団に改めて問われると、「実際にお会いして名刺交換して、相手の所属や氏名を承知していることはない」と説明し直した。

6月10日の衆院法務委員会で、中道改革連合の西村智奈美氏が文春公開音声の本人確認を求めたのに対し、首相は「（本人から）自分の声に似ているように思うが、編集されて発言が細切れになっていることなどから、内容も含め確信は持てない、との返答だった」と明らかにした。木下秘書が松井氏らとのオンライン会議に参加した事実を、この時点でようやく認めたのである。

■「党の名誉にかけて、やるのが大事だ」

「面識はない」「秘書を信じる」という当初の首相答弁は、1か月の間に「お会いしたことはない」「違和感がある」を経て、「自分の声に似ている」にたどり着いた。

この間、週刊文春や共同通信の動画疑惑報道が当事者の証言だけでなく、音声記録などの物証を開示しているのに対し、首相は、事務所のパソコンの記録を確認させたこと以外は木下秘書の言い分を間接的に伝えただけで、有効な弁明・反論ができていない。

疑惑を指摘された場合などの危機管理の要諦は、初期段階での事実把握、迅速な情報公開、第三者委員会などによる検証、身内の処分を含む毅然としたガバナンスとされる。

だが、首相は、内部調査を待たずに「一切行っていない」と全面否定し、いきなり退路を断ってしまった。ここまでは容認するが、ここから先は死守するという防御線を考えていなかったのだろう。

首相らは、第三者委員会の設置に拒否反応を示している。石破茂前首相が、6月6日のTBSラジオ番組で「もし真実なら『そんなことありません』と言うのは許されない」「党の名誉にかけて、きちっとやるのが大事だ」と自民党による調査・検証を求めたが、鈴木俊一幹事長は8日の記者会見で「何かの調査について、党として行うという考えはない」と否定した。危機管理の鉄則に逆行している。

鈴木氏にすれば、首相の機嫌を損ねるだけでなく、中傷動画の標的にされた小泉、林両氏が現職閣僚という立場だけに、余計なことをしたくないという心境かもしれない。

2025年10月21日、高市内閣の発足・官邸の階段を降りて初の閣議写真撮影に向かう様子（写真＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■「首相としての資質が脅かされかねない」

立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は6月9日、自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と会談し、参院予算委員会に木下秘書を参考人招致するよう要求したが、磯崎氏は拒否した。中道改革の重徳和彦国会対策委員長が11日に自民党の梶山弘志国対委員長に木下秘書の参考人招致を求めたが、梶山氏も応じなかった。

この先、木下秘書が公の場で説明することはあるのだろうか。その説明なしに首相の信頼回復への道は開けないはずだ。

中道改革連合の小川淳也代表は12日の記者会見で、首相の対応について「この間、言い逃れともとられない、その場しのぎの答弁、言葉遣い、矛盾を重ね、国民の信頼を失っていく。そこにさらに理解しがたい言い訳や、言い逃れを塗り重ねられていくことで、首相としての資質や信任が脅かされかねない局面に入った」と論評した。その通りだろう。

首相はかねて守りに弱いと言われてきた。危機に臨んで身を挺して守ってくれる側近がいない。育てても来なかった。首相官邸入りしてからも基本的に不機嫌モードで官房副長官や首相秘書官らを遠ざけ、そこからの意見も情報も取り入れようとしてこなかった。そのツケが回ってきたともいえる。

6月15日の産経新聞・FNN（フジテレビ系）合同世論調査（13〜14日）で、内閣支持率は65.3％と依然高いものの、前回5月調査から2.7ポイント下がり、政権発足以来最低となった。不支持率は28.1％だった。中傷動画問題に関する高市首相の説明に「納得できない」が52％で、「納得できる」は40.2％だった。首相の秘書の参考人招致が「必要だ」は60.1％に達し、「不要だ」は35.6％にとどまった。

■「世論の熱が高い間は持つのではないか」

世論が離れつつあるが、それより問題なのは、首相自身が事態の把握や収拾に乗り出そうとしないことだろう。衆院選大勝、なお高い内閣支持率、ネットの熱狂的な支持層に囲まれているからか、今後も疑惑を強く否定するだけで、特別国会（7月17日まで）を乗り切れると高をくくっているのではないのか。

衆参両院の与野党国対委員長らは6月16日、首相が出席する予算委の集中審議を22日に開催することで合意した。首相がフランス・エビアンでのG7サミット（15〜17日）の成果について報告し、それを審議することが主な議題だが、中道改革、立民、共産など野党は首相公設秘書による中傷動画疑惑をさらに追及する構えだ。

フランス・エビアンで開催されたG7サミットで、高市総理は2026年6月15日、ワーキング・ディナー「主要な国際課題への対処」に出席（写真＝Dati Bendo／European Union／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

特別国会では現在、与野党9党が「選挙運動に関する各党協議会」で、SNS上の偽・誤情報対策に関する議論を進めている。AIで作成された画像や文書については投稿者に表示義務を課すこと、虚偽と知りながら候補者の偽・誤情報を流布しないよう規制することなどを盛り込んだ公職選挙法改正案だけでなく、選挙時の偽・誤情報対策をSNS運営事業者に義務づける情報流通プラットフォーム対処法改正案を今国会に提出することで合意している。

両改正法案が成立すれば、今回の中傷動画の作成・拡散は、刑事罰や当選無効、IT事業者による強制アカウント削除、広告配信停止といったペナルティの対象となる。この議論の過程でも、動画疑惑が取り上げられる。

高市首相はこのまま逃げ切れるのか。自民党の閣僚経験者の一人は「高市さんには周りの支えがないのだが、世論の熱が高い間は持つのではないか」と見る。特別国会最終盤を舞台にした与野党攻防の行方は予断を許さない。

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小田 尚（おだ・たかし）

政治ジャーナリスト

1951年新潟県生まれ。東大法学部卒。読売新聞東京本社政治部長、論説委員長、グループ本社取締役論説主幹などを経て、フリーに。2018〜2023年国家公安委員会委員。

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（政治ジャーナリスト 小田 尚）