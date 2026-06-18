自閉スペクトラム症の息子が小学校で問題行動ばかり…医師でもある母が始めたこと

「もしかして、うちの子は……？」

子どもの成長を見守るなかで、ふと周囲との違いに気づく瞬間があります。言葉の発達やコミュニケーションの取り方、強いこだわりなど、そのサインはさまざまです。しかし、それが発達特性によるものなのか、個性の範囲なのか、親にはなかなか判断できません。『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の著者であり、3000人以上の発達障害の子どもたちを診てきた医師・星野歩さんもまた、ASD（自閉スペクトラム症）の息子を育てる親の一人です。医師でありながら、自身の子どもの特性に気づくまでには戸惑いがあったといいます。

前編【追い詰められ手を上げたことも…医師が語る、自閉スペクトラム症の息子の幼少期】では、後にASDと診断される息子さんの幼少期を振り返り、星野さんが感じていた戸惑いや葛藤についてお伝えしました。「どうしてほかの子と同じようにできないんだろう」と悩み、余裕がないなかで手を上げてしまい、反省する日々。後編では本書から、星野さんが息子さんのASDという特性に気づき、その後どのように関わっていったのかを抜粋してお届けします。

小学校でもトラブル続き……

その期待もむなしく、小学生になるとさらにトラブルは増えました。

まず、入学式当日から、じっと座っているたくさんの新入生たちを尻目に、息子は一人うろうろと歩きまわっていました。やっぱりみんなと同じことができないんだなと痛感したことを思い出します。小学校までは片道わずか徒歩5分の道のりでしたが、あちこち寄り道することで毎日30分以上かかりました。

また、保育園や幼稚園のお遊戯レベルとは異なり、小学校に入るとじっと座って静かに先生の話を聞く45分間の授業が何コマもあります。ほかの子はすぐに慣れてできるようになることですが、やはりタロウには難しいことでした。授業中に座っていられず立ち歩いてしまう、静かにできずに隣の席の子にちょっかいを出して勉強の邪魔をしてしまう、お友達とすぐに大げんかして暴力を振るってしまうなど、ほかのお子さんに迷惑をかけるシーンも大幅に増えました。鉢植えのプチトマトを栽培する理科の授業では、自分の鉢だけ芽が出ないことに納得がいかず、クラスメートたちのプチトマトの芽を全部切ってしまったこともありました。

こだわりの強さも目に見えて明らかになってきました。ほかのお子さんのように「遊戯王」のカードを集めることにもハマりましたが、それよりもこだわったのは、ルールや自分なりのやり方を守ることでした。体育のリレーの際、内側から抜かれたときは「ルール違反だ」と怒り狂い、ゴール後にその子を追いかけて殴りつけたこともありました。自分なりのルールもはっきりしていて、たとえば毎朝家を出発する時間を7時50分と決めると、トイレや天候などの事情で出発が1分でもずれたらもう学校に行かないと言い、私が登校させようとすると暴れ出すのです。また、人の心を推測することができず、冗談やたとえ話もうまく通じません。融通がきかず、お友達の冗談に激怒することは日常茶飯事でした。

すぐに殴ったり暴れたりするのは、言語化が不得意なため、ほかの子が自然とできている説明や交渉、言い訳ができなかったのでしょう。言葉の裏を読み取ることが苦手なので会話がうまく成り立たないうえ、相手の欠点を攻撃しすぎて、人間関係でも頻繁にトラブルが生じていました。

本人には悪気はないのですが、クラスメートの親御さんはもちろんそんな事情は知らないので、しょっちゅう苦情の電話がかかってきました。タロウに言い聞かせたところで事態が改善するわけもなく、私はひたすら心苦しく、多方面に謝ってばかりの日々でした。

発達障害かも? 恩師の医師に相談

成長とともにおさまるはずと願っていましたが、むしろ問題行動が増えていく現状に、当時の私は母親としても医師としても、違和感を覚え続けていました。

私の専門は内科でしたが、子どもの発達や障害に関する論文を読みあさり、大学病院の小児科に入り直し、臨床研修医として勉強をはじめました。そこで、その恩師である医師に、落ち着きがなく、すぐ暴れる息子について相談したところ、こだわりや多動や衝動性は、発達障害の症状に当てはまるのではないかと言われました。初診で、おそらくタロウにはASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)があるのではないかと言われ、服薬治療をスタートすることになりました。今でいうグレーゾーンです。

この服薬治療も当時はまだ手探りの状態で、効果があるかどうかはわからないけれど試してみようという見切り発車でした。おそるおそる息子に薬を飲ませてみると、別人かと驚くほど効果があったのです。何かというと暴れて物を壊したり家の窓ガラスを割ったりしていたタロウは、目に見えて落ち着きました。毎日30分以上かかっていた登校時間は5分で行けるようになり、学校でのトラブルもかなり減りました。

ただ、当時飲んでいた薬は中枢神経を刺激する強い薬剤(現在は厳しく流通管理され、ナルコレプシーのみに使用されています)で依存性が高いとのことで、ほどなく別の安全な徐放剤に変更となりました。それが、現在でも広く使われているメチルフェニデートです。また、赤ちゃんの頃からそうですが、興奮状態が続くため夜眠れないという悩みを解決するため、体内リズムを整えたうえ、夜に眠れるようにする睡眠改善薬のメラトニンを飲みはじめました。

当時、このメラトニンは日本未上陸の薬でしたが、藁にもすがる思いで海外からのサプリメントを自費で購入したのです(現在では保険適応もされているので、輸入しなくても処方がきるようになっています)。すると、真夜中でも興奮して元気いっぱいに動き回っていた息子が夜にぐっすりと眠れるようになりました。

服薬と認知行動療法による変化

「落ち着きがない、気に食わないことがあるとすぐに暴れる(=多動)」ことのほうが目立っていたため、この症状をメインに上司に相談していたのですが、この多動傾向は服薬開始とともにかなり収まりました。その反面で、もう1つの傾向――こだわりの強さ、コミュニケーションの難しさ(自閉スペクトラム症)がクローズアップされてきました。

そこで、ASDの特性に合わせた「認知行動療法」もスタートしました。認知行動療法とは、「〇〇したら即ほめる」「△△できたらごほうびを与える」という手法で、望ましい行動を強化する効果があります。まずは、学校の先生の協力を仰ぎながら、できることから1つずつ進めました。たとえば、45分授業の間じっと座っていられたら、シールを時間割表に1枚貼り、そのシールを1週間分集められるとごほうびをもらえるという仕組み(トークン・エコノミー法)を実践しました。

シールという目に見える形で成果が集積されていくのが、タロウにとってわかりやすかったようで(服薬の効果と合わせて)効果てきめん、授業中もじっと座っていられるようになりました。シールがよかったり、花丸がよかったり、ごほうびを与える頻度も1日あるいは1週間に1つだったりと、子どもによって異なりますが、その子に合ったやり方で進められる認知行動療法はおすすめです。

環境調整については、ほかに次のようなことを実践しました。

◎ 視覚化

次に何をするのかわからないと不安になるので、スケジュールを目に見える形で、教室の机の上に貼ることにしました。朝8時からホームルーム、1時間目は算数(かけ算)、2時間目は音楽(合唱など)、3時間目は体育(ドッジボール)など。それまでは、授業中でもたびたび席を立って教室の壁の時間割表を見にいっていましたが、机に貼ることでおさまりました。

◎ 構造化

ノートや文房具などの色を教科ごとに区別して、パッと見でわかるようにしました。たとえば、国語が青い教科書なら青いノートや青いフォルダを用意して、同じ色でまとめるのです。すると、ぐちゃぐちゃだった机がかなり整理され、本人の混乱もおさまりました。

スケジュールがわかりやすい形で提示する

二十数年前はアメリカの最新研究をもとに手探りで認知行動療法を行っていましたが、現在では次のようなことがわかっています。

ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、時間の概念を理解することが難しく、先のことを見通すことに困難があります。また、「臨機応変に対応する」ことが苦手で、急な予定変更には強く抵抗を示します。

そのため、前もって何が起こるか、何をすればいいかがわからないと不安になりがちです。これは、私の息子も20年経った今でも変わらない特徴で、自分のスケジュールは、スマホで完璧に管理しているようです。このため、こちらの都合で参加してほしい行事などを急に入れると「無理」と即答します。なので、かなり事前にスケジュールを共有しておくことで、家族の行事にも確実に参加できるようになっています。安心して取り組むために、「あらかじめスケジュールがわかるように提示してあげる」ことが有効です。

またASDの傾向があると、音声よりも視覚による伝達のほうが理解しやすいケースが多いため、写真やイラストを用いてスケジュールを提示するといいでしょう。たとえば、お子さんが小さいときには、イラスト入りの時間割のカードを作り、順番にボードに貼ればこの後何をすればいいのかがひと目でわかります。その授業が終わったらカードを外すというルールにしておくと、先に何があるのか、何が終わったのかがわかり、安心して行動できるようになります(字が読めるようになると、イラストを外して文字で記載します)。

◇6月23日に公開予定の第2回では、息子さんの発達障害の特性を受け入れ、治療を開始したことでどのような変化があったのかを抜粋してお伝えします。落ち着いて教科書が開けなかった息子さんが、小4で“勉強にハマった理由”とは。

【前編】追い詰められ手を上げたことも…自閉スペクトラム症の息子の幼少期を医師でもある母が語る