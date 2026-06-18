「何が私をこうさせたか」大逆罪で死刑判決を受けた金子文子から考える、「罪」を作り出す「国家権力」の構造

国家が決めてきた「犯罪者」をフェミニズムの視点で再考するノンフィクション新連載、伊藤春奈さんによる「なぜ、彼女たちは「犯罪者」になったのか」が『群像』2026年7月号よりスタートしました。

第1回は、関東大震災の混乱のなか大逆罪で起訴され、死刑判決を受けた金子文子とそのパートナー、朴烈（パクヨル）を取り上げます。いまだ日本では歴史的位置づけが定まらない二人を知るため、韓国取材を通して見えてきた、「罪」を作り出す権力構造とは。冒頭の試し読みを特別公開します。

いまなぜ、「女性犯罪者」？

食い詰めたら刑務所に入ればいい。非正規雇用で社会人になった25年前、そう思わせた政治に怒るすべを私は知らなかった。

最初にその発想を私に教えたのは小学校の担任だった。定年退職を控えたその先生の話はいつも泥臭く下世話で、つまりまったく教師らしくないところが、ときに私を魅了した。「食い詰めたら刑務所」の話を母に伝えると、子どもになんてことを教えるのだと母は憤慨した。親なら当然の反応だったろうなと思う一方で、いまはこうも思う。規範から外れたその「教え」を、長い教師人生の終盤に話した意味を振り返ってみたい、と。

おそらく先生はある「実感」からそう思い至ったのだと、私もいま実感を持って想像する。というのも、「犯罪者」の意味合いが大きく変わってきているように痛感するからだ。

1990年、新規受刑者のおよそ4人に1人が暴力団関係者だったが、やがて暴力団排除条例などでその数が激減。反面それからの30年で割合が10倍にも増えたのが65歳以上の高齢受刑者だ。女性の高齢受刑者は、女性受刑者全体の2割にものぼる。

また、女性受刑者には明確な特徴がある。窃盗と覚醒剤取締法違反が罪状の8割以上を占めることだ。窃盗といっても高齢受刑者は万引きが8割以上で、動機は「節約」。この背景には、中高年以上の女性が経済的に困窮する構造的な問題がある。高齢女性受刑者をめぐる現状をルポした『塀の中のおばあさん』（猪熊律子著、角川新書）によると、近年は40代半ばから50代前半の就職氷河期世代も増加しているという。後期就職氷河期世代である私は、この事実にひどく納得する。

貧困やDVなど、女性と犯罪をめぐるジェンダーの問題は、例を挙げればきりがない。性犯罪の加害者は報道に顔も映らないのに、なぜ被害女性はそうではないのか。なぜ若年女性が中高年男性に詐欺を働くと、重い刑が科されるのか。なぜ赤ん坊の遺体を遺棄したら、「母親」のみが逮捕されるのか。たとえそれが死産であっても、なぜ？

しかもこうした構造は現代に始まったことではない。女性犯罪者をめぐるジェンダーバイアスは前近代の「毒婦」観にさかのぼり、根強い性規範が複合的なジェンダー暴力を生んできた。厳しい性規範のなかで損なわれた自尊心を守ろうとして家父長制と対峙し、罪に至る──というのが、私が見ている動機の本質だ。

「犯罪者」の意味合いが変わりつつあるいま、なぜ、彼女たちが犯罪者になったのかを問い直すことは、その人の実像を語り直しつつ「罪」の本質を洗い出し、その犯罪を生みだす社会を問うことにつながる。そしてなにより、彼女たちの自尊心の回復につながればいいなとも思う。本連載では、「犯罪」ごとに、罪を問われた女性たちの素顔と背景を追ってみたい。

金子文子と朴烈を描き直す

冒頭の感慨に戻る。「食い詰めたら」という発想が「自分ごと」になった人が増えていると感じる。例えば、これはと思う仕事などをしている時間だけは生き甲斐を感じるが、それがぷつりと切れたとき、抗いがたい無気力に襲われる人たち。

「彼女」──100年前、この国の差別構造を一身に受けたような生をさらして見せた金子文子も、そうだったかもしれない。なにしろ、文子の自伝的獄中手記のタイトル『何が私をこうさせたか』が、女性犯罪者を生みだす社会構造を語りつくしている。貧困や性規範によって自尊心を奪われ、自暴自棄になる人々の代弁書ともいえる。

関東大震災の朝鮮人虐殺を正当化し、国際社会からの批判をかわすために、金子文子と朴烈は逮捕された。文子は法廷で天皇制批判を繰り広げ、死刑判決に対する恩赦を拒否したのち、自死したとされる。一方、同志で恋人の朴は、その後22年2ヵ月を獄中で過ごし、1945年に解放された。

文子は、2017年の韓国映画『朴烈』（日本公開時の題名は『金子文子と朴烈』）によって韓国でよく知られるようになり、近年では独自のフェミニズムにも光があたっている。とはいえ、植民地主義の清算が行われていないために、日本ではまだ文子が歴史に位置づけられておらず、各自が理想像を追い求めている印象がある。出会った人が、自身の問題意識にも出会う鏡のような存在なのかもしれない。

朝鮮の独立運動への文子の連帯意識は、近年言われる以上に大きかったとも感じてきた。朴から思想的な影響を受けた、という語りにもジェンダーバイアスがひそんでいて、じつは親友の新山初代からの影響が大きかったのではないか、とも思う。また、朴を語る際につきまとう言説──「転向」「民族主義」、北への「拉致」には違和感がぬぐえない。こうした言葉でわかったつもりになっていたのだろう。

それは、朴も打ち込んでいた独立運動が何を求め、何と闘い、何に接続したのかを知ろうとする人が少ないことと無関係ではない。そこにフォーカスしてこそ、天皇制の根幹をなした家父長制と闘うため「罪」に飛び込んだ文子の思想も見えてくるのではないか。とくに朴については日本に資料が少ないこともあり、韓国で取材を行った。

本稿には、文子が共感を寄せた朝鮮の女性独立運動家たちも登場する。彼女たちは天皇制を移植した総督府のもとで「罪」を問われた。文子が皇太子に爆弾を投げる計画をいとわなかったように、彼女たちのなかには武器を手にして帝国日本と闘った者もいた。そう聞くと、嫌悪感を覚える人もいるだろう。

ではその理由を、詳しく説明できるだろうか？ あるいは善悪の判断に自信が持てるだろうか？ なぜ、私たちはそういうことを考えられないままきてしまったのだろう。

不当だと感じる判決、犯人に同情してしまう罪は世に少なくない。そこに歯嚙みするとき、社会構造や規範といった、個人の力では太刀打ちしにくいものを読み取る。文子はなぜ、そこに挑むことができたのだろう。

急ピッチで戦争に加担している日本はこれからますます貧しくなり、言論が封じられていく可能性がある。文子が怒ったように、富める者はますます栄え、貧しい者、マイノリティはもっと追いやられるだろう。善意や正義を守り抜くためにも、歴史を上書きさせないためにも、国家が決める「犯罪者」を再考したい。

彼女たちが罪を犯した背景には、日本社会が見過ごしてきた問題が山積している。その行きつく先としての「いま」があるし、そこに無関係な者は一人もいない。

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