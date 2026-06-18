6回の第3打席でラスムッセンから15号決勝アーチ

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦で15号を放った。豪快な一発で球場が熱狂に包まれる中、ベンチで待つ同僚が見せた行動が話題となっている。新たなセレブレーションを披露した際の真剣な様子に対し、「たまらないシーン」などと爆笑の声が殺到している。

0-0で迎えた6回の第3打席、相手の右腕ラスムッセンが投じた初球のカットボールを完璧に捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の一発はバックスクリーンへ着弾。大歓声の中でダイヤモンドを一周すると、大谷は三塁側ベンチに向かっていつも通り腕をフリフリするパフォーマンスを見せた。

すると、中継ではベンチから前のめりに出てきたミゲル・ロハス内野手が映された。ロハスは大谷を眼光鋭く見つめ、一切笑顔を見せずにデコルテポーズを披露。なぜか腰を振る動作も加えていた。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況を務めるジョー・デービス氏も「（表情が）すごく真剣ですね」と表現し、温かい雰囲気が放送席にも波及していた。

大谷に向けられた同僚の鋭い眼光と新たなセレブレーションに、SNS上のファンも大爆笑の様子だ。「大谷さんのデコルテポーズにデコルテポーズで返してくれるロハス好きや」「何してんだコイツらwww」「ロハスも一緒にデコルテポーズで喜ぶ」「大谷さんとロハスが好きな人からしたらたまらないシーン」「ロハスの目力が怖すぎwww」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）