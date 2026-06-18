6回7安打4失点の力投→DH解除で代打出場

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦で7勝目を挙げた。6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点の力投。打者としては1打席に立って遊ゴロだった。右手中指から出血する中で91球の力投。 規定投球回には1回1/3届かず、防御率1.47となった。「必ずしも常に万全な状態で100％で投げられるわけではない。シーズンやっていればそういうこともあるので。その中で試合を取れたというのは大きかったなと思います」とチームの勝利を喜んだ。

初回は3者凡退。2、3回と走者を背負いながらも4回まで無失点に封じた。しかし、2点リードした5回に崩れた。先頭への四球からウォールズの右犠飛、ディアスの中前適時打で同点に。マリンズの一塁内野安打ではベースカバーが遅れた。この回だけで5安打4失点した。「全体の投げ心地自体も良かったです。本当にあの回だけ。良いところもあったし、悪いところももちろんあったというゲームだったと思います」と振り返った。

6回も続投して3者凡退に。その裏の攻撃でフリーマンの中越え12号2ランで逆転し、7勝目の権利が発生した。打者としては6回2死から指名打者を解除してロハスの代打として登場。初球を打って遊ゴロに倒れた。「行ける時というか、もちろん常に準備はしています。投げるだけの日も、打つ方の準備も登板の前にやるので。特に不安なく、そのままの感じでいけました。良いアプローチはできたかなと思う。良い反応ができた打席だったなと思っています」と振り返った。（Full-Count編集部）