菊池タクトさん推奨…力強い打球を飛ばせる「ボールスロードリル」

バッティングで心掛けたいのは強いライナーを打つこと。ヒットの確率は上がり、外野手の間に飛べば長打になり、角度がつけばオーバーフェンスも可能だ。しかし、その気持ちが強すぎると上半身の力みに繋がることも。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでプロ選手を指導するなど野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、下半身主導のスイング習得に効果的な「ボールスロードリル」を紹介している。

強くスイングしようとして、腕力に頼った“手打ち”になる小学生の選手は多い。力むとスイング軌道が乱れてバットのヘッドが早く返り、ミート率は下がる。長打を放つには、下半身を使ったスイング習得が不可欠になる。

菊池さん推奨のドリル「ボールスロー」はバットを使わず、バレーボールやドッジボールなど大きくて軽めのボールを用いる。選手は肩幅より広めに立ち、軸足側の腰付近でボールを両手で持つ。腕は軽く伸ばし、上体をやや前傾させて打撃姿勢を取る。

ここから腕を捕手側に軽く振り、軸足や腰、胸を投手側に回転させてボールを投げていく。打球軌道をイメージし、センター方向にライナーを飛ばす感覚でリリースする。投げ終わった後の両腕の位置は胸から頭の高さに収まるようにする。

上半身主導の動きになると腕が下がったり、軸足が伸びきったりする。前足（右打者なら左足）に体重がかかりすぎると、上体が前に倒れやすくなるので注意する。前足や頭の位置をキープし、軸足の回転で投げるのがポイントだ。両足の真ん中に頭・軸足側の肩・軸足側の腰があれば、バランスが取れている証。指導者や保護者はしっかりチェックしたい。

下半身主導の打ち方が身に付けばスイングスピードが上がる。必然的に打球速度も上がり、長打の確率は高まるし、飛距離アップにも繋がる。菊池さんは10球を2セット行うことを勧めている。日々取り組むことで、強烈な打球を飛ばせる打者に変貌していくはずだ。（First-Pitch編集部）