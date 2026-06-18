「『2泊3日で帰る』と話していたのに…」”中華系マフィア”に息子を拉致された「母親の慟哭」

日本人の若者が拉致されて、カンボジアで特殊詐欺に加担させられている―。国際社会でも問題視されている「日本人狩り」の実態を詳報する。

SNSで知り合った人に誘われて

いま、東南アジアで組織的な「人身売買」が横行している。

ターゲットとなっているのは日本人の若者―様々な手口で若者が海外へと送りこまれ、「特殊詐欺」の道具として使われているのだ。

「息子はバイト先の先輩から『旅行に行こう』と誘われて、そのまま6ヵ月以上も帰ってきていません。

『2泊3日で帰る』と話していましたし、数着の着替えとスマホ類といった軽装で出かけてしまったので、このような事態になるとは思いもしませんでした」

そう語るのは、福岡県在住の馬場恵さん（仮名、56歳）だ。

県内の大学に通っていた20代の息子は、昨年12月にバイト先の先輩と一緒に台湾旅行に出かけたまま、行方不明になっている。渡航のきっかけは、先輩が「SNSで知り合った人」だった。その人が「会社の商品が海外で売れるかどうか、下見も兼ねての旅行をしようと思っている。経費で旅費も出るので一緒に行かないか」と言い、二人が誘われていた可能性が浮上している。

息子から海外旅行に行くことを告げられたのは出発の直前だった。母親としては、見送るしかなかったという。

東南アジアで特殊詐欺の下っ端に

その後、息子は予定通り台湾に到着したのだが、翌日にはスマホの位置情報がカンボジアに移動していた。

不審に思いラインで連絡を取ると、「普通に旅行だよ」と返信があった。しかし帰国予定日を過ぎても戻ってこず、ついにはラインの既読もつかなくなってしまった。

慌てて福岡県警に相談したところ、「このような事例は最近多い。特殊詐欺に従事させられている可能性が高い」と言われたという。

「ただただ、息子が無事に帰ってきてくれることを願っております」（馬場さん）

馬場さんが住む福岡県では、直近の2年間だけで20〜30代の男性約10人がカンボジアに渡航後、行方不明になったと報じられている。警察関係者によると、「行方不明者がいるのは福岡県だけではない。海外で拉致や監禁をされた若者は、全国で少なくとも数百人はいる」という。

背景に潜む中華系マフィア

背景にいるのは、カンボジアを拠点としている中華系マフィアだ。特殊詐欺事情に詳しい人物がこう語る。

「中華系マフィアは世界中を対象に、オレオレ詐欺やロマンス詐欺などを仕掛けています。彼らに言わせれば、日本人は騙しやすいらしい。そのため、どうしても『騙す側の日本人』が必要。だから、『拉致してでも連れて来い』とマフィアが号令をかけているのです。

この中華系マフィアは日本の暴力団とも繋がっていて、主に住吉会が一次下請けとされています。そこから半グレのような組織が下請けとなり、最終的に騙された若者がカンボジアで拉致されるのです」

渡航したが最後、現地で特殊詐欺のかけ子（電話を繰り返しかけて被害者を騙す役）を強制されるようになるのだ。

どのような流れで若者たちは渡航し、詐欺に加担せざるを得ない状況に陥るのか。その手口は非常に巧妙だ。

「性接待」と「薬物」で日本人を脅迫

筆者は、カンボジアで拉致された後に詐欺拠点から命からがら脱出してきた立花幸雄さん（仮名、20代）に、話を聞くことができた。

今年4月、立花さんは古くからの友人に誘われ、現地集合でタイ旅行をすることになった。しかし、待ち合わせ場所であるバンコクに着くと、友人から「カンボジアに移動して欲しい」と連絡が来た。

カンボジアに向かうと、友人が信頼しているという中国人の案内で、車に乗せられてしまう。3時間かけて到着したのは、カンボジア最大の港湾都市シアヌークビルだった。

「私は海外旅行が初めてだったので、言われるがまま行動を取っていました。肝心の友人からは『あと数日でカンボジアに到着するので待っていてくれ。それまでは現地の接待を楽しんで欲しい』と言われたのですが、それが地獄の始まりだったのです」

中国人の案内で、立花さんは繁華街に連れ出される。そこで用意されたのは「性接待」だった。現地の若い女性と酒を飲んだ後、その流れのまま、肉体関係を持ったという。ところが翌朝、友人が語気荒く電話をかけてきた。

「『昨晩、接待を受けたときにマリファナのリキッドを吸ったよね。証拠写真が国内で出回っている。カンボジアでは違法行為なので逮捕されるかもしれない。すぐ逃げるべき』とまくしたてられたのです」

実は「友人」は中華系マフィアの手先（リクルーター）だった。まずは現地でターゲットをパニックにさせることで、身動きが取れないようにするわけだ。ちなみに、海外旅行が初めてという若者は「拉致対象」になりやすいという。

友人から、携帯とパスポート、財布をホテルのフロントに預けて逃げるように指示を受けて、シアヌークビルをあとにした。立花さんは、中国人に連れられて国内を車で転々としていたのだが、途中で特殊詐欺グループの一員と思われる別の中国人の「面接」を受けることになる。ここで立花さんは自らが「人身売買」の対象になったことに気付いた。

【後編を読む】「中華系マフィア」に拉致された20代日本人男性が奇跡の「大脱走」…監視の男が見せた「一瞬のスキ」

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】「中華系マフィア」に拉致された20代日本人男性が奇跡の「大脱走」…監視の男が見せた「一瞬のスキ」