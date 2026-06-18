「自転車青切符」は悪法だ…！政治家がだんまりを決め込むなか、あの”有名議員”が直言「間違った法律で命を落としてはいけない」

「車道が危険なのは明らかです」

2026年4月に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が導入された。これを機に、反則金を避けようとする多くの自転車利用者が車道へ流れ始めている。

「警察は『法律上、自転車は軽車両だから車道が原則だ』と繰り返しています。しかし、インフラが未整備な状況で自転車を車道に走らせることは、利用者を常に命の危険にさらすことに他なりません。間違った法律に従って命を落としたら、元も子もないのです」

弁護士で参議院議員の北村晴男氏は、この「自転車の車道走行原則」の厳格化を「悪法だ」と断じ、強く警鐘を鳴らしている。

インフラが未整備な中での車道走行に対し、国民の多くは肌感覚で危険性を感じている。法改正に関するパブリックコメントには「現状を見ると、自転車で車道を走るのは恐い」という不安の声が寄せられ、au損害保険株式会社が2020年に実施した調査でも、全国の自転車利用者の95.2％が車道通行を「危ないと思う」と回答している。

これほど国民が違和感を抱く法律にもかかわらず、問題を指摘する国会議員は誰もいなかった。議員たちが沈黙する中、北村議員は唯一、国会で警察庁を追及した。

内閣府のデータ（令和5年交通安全白書）によれば、自転車関連の死亡・重傷事故のうち約4分の3が自動車との衝突によるものである。

「統計数字を見るまでもなく、車道が危険なのは明らかです。自転車同士の衝突や自損事故でそう簡単に人は死にませんから、死亡・重傷事故のほとんどが自動車との衝突になるのは当然です。国民の安全を守るためのルール厳格化が、結果として自転車利用者を最もリスクの高い車道へ誘導してしまっているのです」（北村氏、以下「」内は同）

命と法律、重いのはどちらか

自転車が車道を走るというルール自体は、以前から道路交通法に定められている。北村氏はかつて出演していた人気バラエティ番組『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）でのエピソードを振り返り、法律の「建前」と生活者の「本音」のギャップを語る。

「番組では『道交法上、自転車は軽車両なので車道を走ってください』と解説していました。法律で決まっている以上、弁護士としてはそう説明するしかなかった。しかし本音では、『車道なんて危なくて、自分だったら絶対に走らない。歩道があるなら歩行者に接触しないように十分注意しつつ歩道を走るのが当たり前だよね』と思っていました」

誰もが「車道は危ない」と実感し、自然と歩道を選んでいた。ところが今回、青切符という罰則が加わったことで、自転車に乗る国民は反則金を恐れてしぶしぶ車道へ押し出される形になった。法律が人の行動を強引に変えてしまったのである。

この事態に際し、北村氏は戦後まもなく起きた「ヤミ米裁判官の悲劇」を例に、悪法に従うことの愚かさを批判する。

戦後の深刻な食糧不足の中、国民の多くがヤミ米に頼らざるを得ない状況があった。そのヤミ米事犯を担当していた裁判官が「自らこれを裁いている以上、食べるわけにはいかない」と法を厳格に守り抜き、栄養失調で命を落とした。

「生きていくための食料が不足している中でヤミ米を取り締まることが、合理的な法律であるはずがありません。裁判官は立派な方ですが悪法を守って死ぬなどとんでもない間違いです。法律は人間が作るもので、人間は間違いを犯す。間違った法律に縛られて命を落としては元も子もない」

この教訓は、現代の自転車問題にも通じるものがあると北村氏は言う。

「私の友人なんかは『子供や孫に車道を自転車で走れとは絶対言わない。反則金を取られても構わないから、歩行者に注意して安全な歩道を走れ。死んだらおしまいだから』と言っています。法律は守らなければいけない。しかし、命とどちらが重いのかという問いに対しては、誰もが自然に答えを持っているはずです」

なぜ実態に合わない法律が作られ、施行されてしまったのか。

後編記事『新たな交通ルールがこっそり導入…！「黄色いセンターライン」のある狭い道路で、自動車は「車道の自転車」を追い越せない』に続く。

【つづきを読む】新たな交通ルールがこっそり導入…！「黄色いセンターライン」のある狭い道路で、自動車は「車道の自転車」を追い越せない