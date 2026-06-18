アメリカが「イラン停戦後の自衛隊派遣」を求めるかもしれない中で…未曽有の危機が続く世界で日本が生きる道

この数ヶ月間に、世界は大きな経験をした。とくに重要なのは、これまで構築されてきた国際的な仕組みが、国家間の紛争を調整するための手段として、十分の機能を果たしえないと分かったことだ。そのかわりに、力の対決が事態を決めていく。関税についてもそうだったが、安全保障についてもそうであることがわかった。

石油については、日本には幸いにして備蓄があったので、切り抜けられた。これまで、石油供給の多くを中東産原油に依存していた日本としては、ホルムズ閉鎖が続けば、深刻な事態に陥りかねなかった。そうした事態が避けられたことを、まずは、ありがたく思う。

ただし、これで万事解決ではない。今後も似た事態が生じる可能性はある。それに備えて、これまで数か月間の経験の意味を分析し、将来に向けた準備を開始すべきだ。

米、イランが停戦

米、イランが停戦協定に調印した。いくつかの不確実性は残るものの、約3か月間続いた戦闘は終結した。ホルムズ海峡も自由に通過できるようになる。

ただし、停戦協定が成立しても、核開発、制裁解除、イラン国内政治、イスラエルの反応、湾岸諸国の安全保障などの問題は残る。また、ホルムズ海峡が再開されたとしても、すぐに危機前の状態へ戻るわけではない。

原油価格は下がる一方で、市場は供給回復の遅れや政治的不確実性を織り込んでいると報じられている。ホルムズ海峡は世界の石油輸送の約2割が通る要衝であり、機雷除去やタンカー運航再開には時間がかかるとの見方もある。

今回の停戦は、危機の終わりというよりは、危機が別の段階に移ったにすぎないと考えるべきだろう。日本は「すべて解決した」と安心するのではなく、「同じことが再び起こりうる」という前提で、政策を組み直さなければならない。

関税問題はまだ残っている

関税問題については、第二次大戦後の世界の中で、貿易の自由化が進められてきた。そして、WTOを核として、他国間交渉の仕組みが確立された。しかしトランプ関税はその枠組みを無視し、しばしば壊滅的となり得る関税をかけてきた。

これらの関税のなかには、アメリカ国内で違法と判決されたものもある。ただし、まだ残っているものもある。重要なのは、7月下旬に現在の一律関税措置が期限を迎える一方で、トランプ政権がその後継措置として、通商法301条に基づく新たな追加関税を準備していると伝えられていることだ。つまり、現在の関税措置が失効すれば関税圧力が弱まるということにはならず、より恒久的で法的手続きに沿った関税措置へ移行する可能性がある。事態がどうなるかまだわからないが、関税問題は決して終了したわけでないことを銘記すべきだ。

関税と戦争は別の問題に見える。しかし、根底にあるものは同じだ。大国が、自国の力を背景に、既存のルールを無視して相手に譲歩を迫るという構造だ。日本が直面しているのは、単なる中東危機ではなく、国際秩序そのものの変質である。

関税問題と安全保障問題は、どちらも同じ構造を持つ問題だ。かつては貿易ではWTO、安全保障では国連・同盟・国際法が一定の歯止めになっていた。しかし、現在は大国が一方的に関税を課し、軍事力を行使し、交渉の場を自分に有利な形に作り替えようとしている。これは、貿易秩序と安全保障秩序の同時崩壊だ。

また、関税は、産業政策だけでなく「外交上の脅し」としても使われている。

日本企業は、米国市場・中国市場・中東エネルギーに同時に依存している。自由貿易体制が弱まると、日本のような通商国家は最も大きな打撃を受ける。

自衛隊のホルムズ派遣問題

ホルムズ海峡における機雷掃海のために、自衛隊のホルムズ派遣が要請される可能性がある。

日本の石油輸入にとって、ホルムズ海峡は生命線だ。したがって、海峡の安全確保に日本が無関係でいることはできないだろう。

しかし、自衛隊派遣は、イランとの関係、憲法上の制約、集団的自衛権、邦人保護、シーレーン防衛など、複雑な問題を含む。

日本ができることは軍事貢献だけではない。機雷掃海、情報収集、船舶護衛、外交仲介、人道支援、復旧支援など、段階的な選択肢がある。これらのどれを日本が担いうるかを、今後、慎重に検討する必要がある。

備蓄は重要だが、すべてではない

日本は他国に比べて多くの量の石油備蓄を確保していた。これは1970年代の石油ショックの際に導入されたものだ。これが我々の生活に安定化させるのに、どんなに貢献したかわからない。

韓国やフィリピンなどのアジア諸国が石油の利用を制限したが、日本はそうしたことをせずに済んだ。備蓄は、日本社会を混乱から守る防波堤となった。

ただし、防波堤は津波そのものを消滅させるわけではない。備蓄によって数か月の時間を稼ぐことはできても、海上輸送路が長期にわたって閉ざされれば、やがて産業活動も国民生活も制約を受ける。備蓄は時間を買う制度であって、恒久的な解決ではないことを銘記すべきだ。

脱炭素は「環境政策」だけでなく安全保障政策として

日本は化石燃料の多くを輸入に依存している。中東危機は、日本のエネルギー脆弱性を改めて示した。

再エネは、温暖化対策だけでなく、輸入燃料依存を下げる手段である。化石燃料依存からの転換を急ぐべきだ。

自動車におけるEV化の促進も、これまでは地球温暖化問題の観点から考えられることが多かったが、それだけではなく、ガソリンに対する依存を引き下げていくという観点からも進められるべきだろう。

中規模国家の連携をめざせ

ホルムズ、ショック前の2026年1月のダボス会議で、カナダのカーニー首相が、ルールに基づく国際秩序の終わりと、中規模国家の連携の必要性を強調した。

日本は、これを具体的なものとするための努力の先頭を担うべきだろう。

WTOだけに頼らず、CPTPP、EU、カナダ、豪州、ASEANとの連携を強める。そして、 米国依存を続けつつも、それだけに頼らない外交基盤を作る必要がある。

日本が目指すべきは、単独で大国に対抗することではない。大国間の力の政治に巻き込まれながらも、同じ不安を抱える国々と連携し、ルールと協調の空間を少しでも広げることだ。 日本は米国一国だけに依存するのではなく、同じ立場の国々と連携すべきだ。それは、自由貿易、海上交通の安全、国際法、エネルギー安定供給に関して、重要な意味を持つだろう。

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