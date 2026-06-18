【高橋 克英】新千歳空港に続々と海外直行便が！開発ラッシュに沸く北海道・ニセコの「近未来」

ニセコを中心とする北海道のリゾートが、世界の注目を集めている。訪日外国人客(インバウンド)増加を見込んで、不動産や観光業、旅客などあまねく業界がビジネスチャンスを窺ってんいる状況だ。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)の著者・高橋克英氏が解説する。

米国ユナイテッド航空が札幌直行便を初開設

2026年5月、米国ユナイテッド航空は、2026年12月より新千歳(札幌)とサンフランシスコを結ぶ直行便を開設すると発表した。

米国本土と札幌を結ぶ初の直行便となり、2026年12月から翌年3月まで週3往復の冬季限定で運航される。ビジネスクラス48席を含む全257席で、新千歳→サンフランシスコを約9時間5分、サンフランシスコ→新千歳間を約10時間45分で往来。成田・羽田空港などを経由する乗り継ぎ便と比較して、約6時間も短縮されることになる。

北海道を訪れる外国人観光客の多くは、ニセコに代表されるリゾート地を旅程に入れている。ご存知のとおり、ニセコエリアは空前の開発ラッシュに沸き、高級ブランドホテルやホテルコンドミニアムなどが次々と建てられている。

米国からニセコなど北海道へのアクセスが格段によくなることで、スキー客などインバウンド需要がさらに大きくなりそうだ。

駐日米国大使も大喜び！

この発表に歓喜の声を上げたのは、他ならぬ米国駐日大使のジョージ・グラス氏だ。氏は大のスキー好きで知られ、今年2月には、「ニセコの伝説的なパウダースノーを体験！」とファミリースキーを堪能、華麗なスキーの腕前を披露し話題を呼んだ。

今回、大使は公式Xに「今年後半に就航予定の、ユナイテッド航空によるサンフランシスコ―札幌線とシカゴ―成田線は、日米パートナーシップと両国経済のさらなる発展、そしてなによりも日本が誇る極上のパウダースノー“JAPOW”を愛するスキーヤーとボーダーにとって最高のニュースです！」とポスト。世界のスキーヤー垂涎とされる「JAPOW(ジャパウ)」の魅力を公に発信した。

ユナイテッド航空の発表に先立って、2026年2月にはエア・カナダが、新千歳とバンクーバーを結ぶ直行便を2026年12月より新たに運航開始を発表。こちらも、北海道初のカナダ直行便となった。

北海道とカナダを結ぶ便は2026年12月から2027年3月までの冬季限定で、週3便を予定している。ボーイング787ドリームライナーを使用し、シグネチャークラス、プレミアムエコノミー、エコノミーの3クラスを提供する。新千歳からバンクーバーは約8時間15分、バンクーバーから新千歳は約9時間10分となる。

カンタス航空は週3便から最大週5便へ増便

さらに遡ると、2025年12月、オーストラリアのカンタス航空が、新千歳とシドニーを結ぶ直行便を約6年ぶりに再開した。フライト時間は約10時間55分。機材はビジネスクラス27席、エコノミークラス224席の合計251席。2026年3月末までの冬季限定実施だったが、2026年冬シーズンでは、同路線の運航便数を週3便から最大週5便へ増便することを発表している。

この増便により、新千歳・シドニー線の2026年冬シーズンの供給座席数は、50％以上増加し、1万席以上が追加供給され、合計約3万5,000席が提供されることになるという。

熱心なスキーヤーは、一年中ウインタースポーツを楽しみたい。南半球・オーストラリアのスキーヤーにとって、比較的距離が近い北海道は「夏スキー」にピッタリで、多くの客が訪れる。一方、北海道民としても温暖な気候の豪州へスムーズにアクセスできるようになる。ウィンウィンの路線と言えるだろう。

2025年度にはオーストラリアからの訪日者数が累計100万人を突破し、過去最高を記録している。カンタス航空の新千歳・シドニー線の増便は、豪州との往来をさらに加速させることになりそうだ。

直行便がニセコなどスキーリゾートを更に活況に

アメリカ、カナダ、そしてオーストラリアから冬の北海道・札幌への直行便が実現する。当然そのメインターゲットは、パウダースノーを求めてやってくる米加豪のスキーヤー・スノーボーダーだ。ニセコだけでなく、ルスツ、キロロ、札幌国際、サッポロテイネ、さらに富良野やトマムなど北海道が誇るスキーリゾートがその訪問先になろう。

特に、日本を代表する世界的なスキーリゾートとして君臨する北海道のニセコには、スキーシーズンになると、世界屈指のパウダースノーに加え、温泉や食事を求め、ゲレンデや街中には、豪州やアメリカ、香港やシンガポールなど多くの外国人で溢れかえっている。

今までは、成田や羽田経由でスキーやブーツなど大きな荷物を伴い乗り換えていたのが、北海道へダイレクトにアクセスできるようになり、米豪加のスキーヤーにとって利便性が格段に増すことになる。

ニセコの外国人宿泊延数は過去最高

2025年度のニセコエリア（倶知安町+ニセコ町+蘭越町）の外国人宿泊延数は、113万6900人と前年比35.6％、29万8200人も増加し、過去最高を大幅に更新している。インバウンドの訪問数や宿泊延べ数は、カンタス・UA・エアカナダの米豪加直行便の効果もあり、今冬シーズンも、過去最高を更新することになろう。

なお、ニセコにおいても、中国人が多いイメージを持つ方もいるかもしれないが、2025年度の国別の外国人宿泊延数（倶知安町+ニセコ町）でみると、オーストラリアが最も多く16％、次いで米国の14％でこの2か国で3割強を占めており、次いで香港、シンガポールと続き、中国人（本土）は7％に過ぎないのも大きな特徴だ。

外資系ラグジュアリーブランドホテルも続々誕生

前述のジョージ・グラス駐日大使も滞在したヒルトンニセコビレッジ（2008年開業）、2020年オープンの「パークハイアット ニセコHANAZONO」、「東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ」を筆頭に、今後も、「チェディニセコ」（2029年予定）、「北海道ニセコシックスセンスズ」（2029年以降予定）、「アマンニセコ」（2030年予定）、「カペラニセコ」（2032年予定）など外資系ラグジュアリーブランドホテルの開業が続く。

ニセコでは、蝦夷富士と称される美しい羊蹄山やパウダースノーに象徴されるスキーエリアが高くへの評価されているのは言うまでもない。

加えて、彼ら彼女らが普段から使い慣れた外資系ラグジュアリーブランドホテルやホテルコンドミニアムが多くある。英語が通じる、食事に困らないなど、豪州や米国など海外富裕層やインバウンド向けの環境が整備され、ストレスなくゆっくりと滞在するのに適している場所にもなっている。不慣れな海外旅行先でマクドナルドやスターバックスを見かけるとどこか安心するように、世界的に知られたブランドホテルは富裕層にとって心理的安全性が高いのだ。

投資が投資を呼ぶ好循環が加速

ニセコは、この先も最大のスポンサーである海外富裕層顧客を念頭に、香港資本やシンガポール資本が中心となり、スキーリゾートとしての海外富裕層やインバウンド向けのサービス、ホテル、コンドミニアム、レストラン、スパ・温泉、ブテッィクやギャラリーを充実させる動きが続くことになろう。

ニセコでは、パウダースノーという絶対的なキラーコンテンツを生かし、海外、富裕層、スキーに絞った「選択と集中」を実践してきた。

世界的なカネ余りもあり、ニセコでは、外資系資本や海外富裕層が集まり、良質なホテルやコンドミニアムなどが供給され、ブランド化が進み、資産価値の上昇により、さらなる開発投資が行われる、という、投資が投資を呼ぶ好循環が続いており、

米豪加からの直行便の就航は、その動きを加速させることになろう。

札幌や小樽、余市などにも好影響が及ぶ

なお、米豪加からの直行便により、ニセコなどスキーリゾートだけではなく、札幌は無論、千歳やエスコンフィールドがある北広島、洞爺湖や小樽、ワインやウイスキーで注目される余市などにおいても、インバウンドの増加などにより、地域経済に好影響が及ぶとみられる。

実際に、札幌では「ホテル創成札幌 Mギャラリー」(2024)、「インターコンチネンタル札幌」(2025)が開業しており、この先も「ハイアットセントリック札幌」(2026年秋予定)、「パークハイアット札幌」(2029年予定)、「ヒルトン札幌パークホテル」(2030年予定)など、米豪加から直行便でやってくる海外富裕層の受け皿になる外資系ラグジュアリーブランドホテルの開業が続く。

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