セ・パ交流戦直前に長女への暴力で逮捕された巨人の阿部慎之助監督（6月15日に不起訴処分）が辞任し、オフェンスチーフコーチの橋上秀樹氏が監督代行となって今シーズンを戦っている。また、交流戦中の6月10日にはパ・リーグ最下位で低迷中の楽天が三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めていたが、交流戦後のリーグ戦再開初戦から前ロッテ監督の吉井理人氏が新監督として指揮を執ることが明らかになった。相次ぐ途中交代により、球界には様々な見方が浮上している。

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巨人は突発的な事態による辞任だったが、楽天は成績不振による監督休養だ。過去には2003年のオリックスと中日など、リーグをまたいで成績不振による監督交代の流れが続く例はある。そうした文脈でまず注目されたのが5カード連続の負け越しで借金19を抱え、首位とは12.5ゲーム差でセ・リーグ最下位に沈む中日の監督人事だ。スポーツ紙デスクが言う。

「井上一樹監督は2年契約。3年連続最下位のチームの再建を託された昨季、就任1年目を4位で終えたことで期待されたが、6年ぶりのAクラスは厳しい状況となった。任期終了を待たずして休養かとの見方も浮上したが、14日の試合後に球団本部長の朝田憲祐氏が囲み取材に応じ、"このまま現体制で巻き返しを目指す"とコメント。シーズン終了まで指揮を執ることがはっきりした。昨季を上回るペースの観客動員が後押ししたとみられている」

セで監督人事が囁かれる球団が他にもある。リーグ5位で交流戦でも5勝12敗1分と低迷している広島カープの新井貴浩監督だという。

「広島の監督は就任から5年を目安に託すのが基本だが契約は単年。今季4年目の新井監督もオフに単年契約を結んでいる。1年目こそ2位と健闘したが、2年目以降は4位、5位とBクラスが続いた。今季も中日と最下位争いをしており、キャンプ直前には指定薬物のエトミデート、通称"ゾンビたばこ"を使用したとして、医薬品医療機器法違反で羽月隆太郎が逮捕されたこともチームの士気に影響している」（担当記者）

羽月元選手は5月に有罪判決を受けた後、自身の動画配信でカープ選手に関し「私を含め6人が同じ人物から（ゾンビたばこを）購入していた」と語ったことで波紋が広がった。広島カープの球団関係者が言う。

「羽月の話題は広島ではタブー扱いです。選手、コーチ、球団職員、球団OBもそうで、カープファンも話題にするのが憚れる空気がある。球団は再調査するとしているが、どこまで詰めた調査になるのかははっきりしていない」

チームが危機のなかで、次の監督人事をめぐる話題も関係者の間で囁かれているという。

新井監督が4年目なのに対し、前任の佐々岡真司氏は3年連続Bクラスの責任を取って3年目のオフに辞任している。

「カープファンの足が球場から少しずつ遠のき、スタンドに空席が目立つようになってきたことに球団側も危機感を持っているとされる。交代するとすれば基本はオフの話ですが、他球団での監督代理の話題に引っ張られるようなかたちで新井監督の去就や休養説も注目され始めた。生え抜きの石原慶幸バッテリーコーチが代理監督に就任し、そのまま来季の監督就任といった具体的シナリオも聞こえてくる。石原氏は松田元・オーナー兼社長の信頼が厚いことでも知られています。

ただ、こんなチーム状況でカープの切り札を出すわけにはいかないでしょう。監督経験者でリーグ3連覇の実績がある緒方孝市氏、あるいは厳しさのある野村謙二郎氏に再建を託すのではないかという話も出ている」（元球団職員）

オールスターゲームまで1か月以上あり、シーズン中盤の60試合を終えた段階だが、監督人事をめぐる話題が注目を集めている。交流戦で好調だった橋上監督代行率いる巨人に続き、吉井新監督の楽天が結果を残せば、人事をめぐる流れを加速させることになるのだろうか。