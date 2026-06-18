今日18日は、梅雨前線の影響で九州は南部を中心に激しい雨が降り、奄美地方は土砂災害に警戒が必要です。四国や中国地方から北海道も、午後は山沿いを中心にザッと雨が降り、雷雨になることもあるでしょう。全国的に蒸し暑く、熱中症対策を心がけてください。

九州は断続的に雨脚が強まる 奄美は土砂災害に警戒

今日18日は、梅雨前線が九州南部付近から本州の南にのび、前線上の低気圧が東に進むでしょう。九州は南部を中心に発達した雨雲がかかり、局地的には雷を伴って激しい雨が降りそうです。明日19日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、鹿児島県(奄美地方を除く)で120ミリ、奄美地方で100ミリです。午前7時現在、鹿児島県十島村にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。奄美地方では昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。





四国や中国地方から北海道にかけては、晴れ間の出る所が多いですが、午後は急な雨に注意が必要です。山沿いを中心に雨雲が発達して、雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。関東は朝のうちは南部を中心に本降りの雨となり、午後は山沿いでにわか雨がありそうです。沖縄はおおむね晴れる見込みで、梅雨明けの発表があるかもしれません。

全国的に蒸し暑く

今日18日の最高気温は、全国的に最高気温は平年並みか高いでしょう。四国や中国地方、東海などでは昨日17日より高く、名古屋では33℃と真夏のような暑さです。熱中症情報では、那覇で「危険」、高知と広島・名古屋で「厳重警戒」となっています。不快な蒸し暑さが続くため、エアコンの使用やこまめな水分補給など、熱中症対策をしてださい。



九州南部や関東、東北は昨日より低いでしょう。それでも25℃前後の所が多く、ムシムシとした体感です。関東は北よりの風が強めに吹くこともありますが、日が差すと実際の気温よりも暑く感じられるでしょう。