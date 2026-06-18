盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ北中米大会。日本代表はオランダとの初戦に臨み、劇的な同点弾を決めて世界を驚かせたが、ロッカールームに引き上げた彼らの素顔は、観戦を10倍楽しくするエピソードが満載だった！【前後編の前編】

【写真】早朝、渋谷のスクランブル交差点を埋め尽くす日本のサポーターたち。他、イケメン過ぎると話題になった、スーツ姿の中村敬斗と上田綺世のツーショットなども

久保建英のすごい母と理想の女性

攻撃陣の核としてチームを牽引する久保建英（25才）は幼少期から「天才少年」として注目されてきたが、ここまでの歩みは決して順風満帆ではなかった。神奈川県に生まれた久保は、会社員の父と専業主婦の母、弟の4人家族。自宅のリビングにはおもちゃやテレビがなかったという。

「母親の考えでした。自宅の居心地を悪くすることで、外遊びしたくなるように仕向けたというのです。しかも、外遊びは基本的に裸足。2才頃から毎日裸足でボールを蹴り続けたことで体幹が鍛えられ、足裏の感覚も身についたそうです。また久保選手のイマジネーションあふれるプレーも母親仕込み。母親が週に20冊以上の絵本を読み聞かせて久保選手の想像力を育んだそう」（サッカー誌記者）

幼少期から卓越したセンスを見せていた久保は10才で世界屈指の名門、スペインのFCバルセロナの育成組織の入団テストに合格する。13才以下の外国人が入団するのは極めて異例の快挙だったが、この"偉業"で家族の生活は一変した。

「国際移籍は親との同居が絶対条件で、父を日本に残し、母が弟を連れてスペインへ移住したのです。言葉も文化も違う慣れない異国の地で、学校や練習場への送り迎えなど、母は息子を必死にサポートし続けました」（前出・サッカー誌記者）

だがFIFA（国際サッカー連盟）が定める「18才未満の国際移籍の禁止」という規定に抵触しているとして、13才の久保は公式戦などへの出場を禁じられてしまう。帰国を余儀なくされた久保だが、JリーグのFC東京の下部組織に入ると、15才でトップチームに登録され当時の最年少Jリーガーに。そして18才になった2019年に、スペインの世界的強豪レアル・マドリードへ移籍した。

日本代表のエース格となった久保が先のオランダ戦終了後、けがを押して駆け付けたのはスタンドで観戦していた両親のもとだった。

「口ずさむ鼻歌はスペイン語で、"スペイン流のギャグ"が得意という久保選手ですが、同僚とのインスタライブで"日本人女性が好き"と口にしています。帰国時にはいわゆる合コンに参加することもあるそうです。ただ、お酒はあまり強くないみたいですよ」（前出・サッカー誌記者）

中村敬斗の靴下の秘密

その久保からのアシストを受けてオランダ戦で反撃の狼煙となる一撃を決めたのが、フランスでプレーする中村敬斗（25才）だ。トレードマークはピッチ上では見慣れない「短いソックス」。サッカーはルール上、すねを守る防具を脚につけなければならない。多くの選手がソックスを膝まで上げ、中に防具を入れているのだが、中村はすねを露出させている。

「彼は幼少期から、ソックスの締め付けによって試合後半に足がつるのに悩まされていたんです。すねを出していれば、相手から激しいタックルを受けて大けがにつながる危険性もある。それでも彼は、"足が痙攣して走れなくなるくらいなら、リスクを背負った方がマシ"との覚悟でこのスタイルを貫いているんです。ちなみに防具は小さいものを作成し、ソックスの中に入れているようです」（スポーツ紙記者）

ピッチ上での闘志もさることながら、その端正なルックスで雑誌『anan』の表紙を飾るなど、代表随一の女性人気を誇る中村。だがその甘いマスクがピッチ外で予期せぬ騒動を招いた。

「中村選手にSNSで執拗にメッセージを送った60代女性が2025年にストーカー容疑で逮捕されたり、移籍時に前所属先の女性スタッフが加工した"偽2ショット写真"を拡散される被害にも遭いました。女性の"標的"になるのは、イケメンの宿命かもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

私生活でのトレードマークはピアスで、最近はブルガリがお気に入りだという。

父の背中を追った上田綺世

中村とともに『anan』の表紙を飾ったもうひとりのイケメン・上田綺世（27才）は、オランダリーグで今季25得点を叩き出して日本人初の得点王に輝いた。そんなストライカーの原点は、幼少期の「サッカー嫌い」にあった。

「小学生時代は、雨で練習が中止になることばかり願っていたそうです。転機は、社会人サッカーで活躍していた父親の試合。父のゴールを目にしたことで"ぼくもお父さんみたいにゴールを決めたい！"と火がついた。通常フォワードは9番や11番の背番号をつけますが、上田選手は18番。実はこれ、彼のお父さんがつけていた番号なんです」（前出・スポーツ紙記者）

ただピッチを離れれば、チームメートが「怒ったところを見たことがない」と証言するほど温厚な性格の持ち主。さらにはこんなエピソードも。

「大学時代は、何度もユニホームやシューズを忘れたりとめちゃくちゃ天然でした（笑い）。オランダではあまり笑顔を見せないので"笑わない日本人"なんて言われているみたいですが、喜怒哀楽が人とちょっとズレているだけだと思いますよ」（上田を知るJリーグ関係者）

谷口彰悟と北川景子の親密な関係

最終ラインで鉄壁の守備を見せるのが、ベルギーのチームに所属する谷口彰悟（34才）。彼は異色の経歴の持ち主だ。

「高校時代にすでにプロから声がかかっていたにもかかわらず、"まだ自分には自立心が足りない"と、あえて名門・筑波大学への進学を選びました。しかもプロになれなかったときのためにと、高等学校の保健体育の教員免許をきっちり取得しています。プレー同様に、人生に対しても非常に堅実な人柄がうかがえます」（前出・スポーツ紙記者）

大学在学中はチームメートからの「イケメンいじり」のターゲットだった谷口は、大学卒業後にJリーガーになり、多くの選手が欧州移籍を目指すなかで2022年に中東カタールへの移籍を選択。オイルマネーで潤沢な資金を誇るチーム事情もあり、年俸は欧州のチームよりも高額だったとされる。どこまでも足が地に着いたサッカー人生を送る彼を支えたのが、約10年の交際を経て2025年に結婚したモデルの泉里香（37才）だ。

「長すぎる春に、泉さんが"このまま結婚できないのでは"と不安を覚えていた時期があったんです。そのとき、彼女を親身になって支え励ましていたのが、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）で共演した女優の北川景子さん（39才）でした。谷口選手は、里香さんとの縁をつなぎ続けてくれた北川さんへの感謝を口にすることもあります」（泉の知人）

驚くほどの"変わり者"の鎌田大地

劇的な同点弾で日本を救った鎌田大地（29才）はイングランドのチームに所属し、年俸は代表メンバー最高額の約11億円だ。ピッチ上では誰よりもクレバーで強靭なメンタルを見せる鎌田だが、一歩外に出れば、周囲が驚くほどの"変わり者"だとメンバーが口を揃える。

「ある同僚から"サイコパス"と言われたこともあるほど、独特な空気感を持っています。高校時代には、イヤホンで音楽を聴きながら先生に挨拶に行って会話にならなかったり、アニメのキャラクターの動きから発想を得た独自の練習法を真面目に実践していたんです」（前出・スポーツ紙記者）

3年前、ドイツのチームからイタリアのチームに移籍する際、チームメートが主催してくれた「お別れ会」を、「ナイトクラブのような場所でヤバいと思ったから」と、わずか10分で帰ったという鎌田。マイペースに自分のスタイルを貫くからこそ、大舞台で日本を救うヒーローになれたのかもしれない。

（後編へ続く）

※女性セブン2026年7月2日号