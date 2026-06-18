【藤 和彦】不況でW杯を応援できない…協賛額はカタールW杯から7割減に世界最大級のスポンサー国・中国、後退のワケ

尻すぼみする中国ワールド杯マネー

6月11日に北米大陸で始まった、2026年サッカーW杯への中国企業のスポンサー熱が大きく冷え込んでいる。

香港メディア・星島日報が、今大会の中国企業の協賛額は約3億5000万ドル（約561億円）で、2022年のカタール大会から約7割減少したと報じた。

加えて同報道によれば、もともと4社合計5億ドル超の協賛計画を予定していたところ、1社が支払い遅延など理由にスポンサーを離脱したとされている。

中国企業はかつてW杯スポンサー市場で大きな存在感を示していた。2018年ロシア大会では約8億3500万ドル（約1338億円）を拠出し、前回大会では約13億9500万ドル（約2235億円）まで拡大。中国企業の協賛額は、米国企業を上回るほどだった。

かつてはW杯スポンサー市場を席巻した中国企業だったが、その凋落は、中国経済の失速を象徴する現象の一つだ。

足元の中国経済は、中東戦争による原油高でさらなる打撃を被っている感が強い。

屋台骨も危ない

中国の5月の消費者物価指数（CPI）は前年比1.2％上昇し、8ヵ月連続でプラスとなった。品目別にみると交通燃料が21.1％上がり、上昇率は4月の17.4％から拡大した。

気がかりなのは、5月の卸売物価指数（PPI）が前年比3.9％上昇したことだ。投入コストの上昇を価格に転嫁できなければ、今後、企業が大量倒産する可能性が高いと言わざるを得ない。

中国経済の「屋台骨」である自動車産業も苦戦している。

中国乗用車協会（CPCA）が発表した5月の販売台数は、前年比22.3％減の353万台と8ヵ月連続のマイナスとなった。ガソリン車等が前年に比べて39％も急減したことが響いた形だ。62％強のシェアを占める電気自動車（EV）等の販売も7.5％減だった。

CPCAは、通年の自動車販売についても従来の1％減から11％減へと大幅に下方修正した。中国における自動車の普及率は新興国としては高い水準に達しており、自動車販売は今後、右肩下がりが続く可能性が高いだろう。

道路が車の重さに耐えられない

EVを巡る環境も悪化している。

半導体メモリーなどのコストアップのせいでEVの販売価格が3月末から上昇傾向にあることに加え、車両の重量化も頭の痛い問題だ。

道路がEVなど新エネルギー車の重さに耐えられなくなっているからだ。

中国政府のデータで、乗用車の平均重量は2024年に1704キログラムとなり、2012年の1312キロから約400キログラムも増加した。車の重量化は道路の損傷を激化させる。「重量が20％増えると、道路の損傷率は約2倍になる」との指摘が出ており、道路の修繕費用がかさめば、財政難の地方政府への負担は増える一方だ。

圧倒的な競争力を有するはずの中国の造船業にも暗雲が立ち込めている。

中国の造船業は昨年の受注残高ベースで世界シェアの7割を占めたが、5年後から熟練技能者が大量退職するため、後継者不足をどう解消するかが課題となっている。

中国お得意のヒト型ロボットで代替する案が出ているが、造船業における作業はほぼすべてオーダーメイドであるため、解決策にならない。

不況の煽りを受けるのは一般の労働者たちである。なかでも失業率の高まりを象徴しているのが、いわゆる「フレキシブルワーカー」の存在だ。中国ではついに就業者数が3億人を突破し、自由な働き方をする人が増えた。

これをポジティブに捉える向きもあるようだが、後編記事『35歳を過ぎたら、デリバリーの配達員しか仕事がない…3億人を突破した中国「フレキシブルワーカー」の悲哀』で見ていくように実態とは大きく異なっているようだ。

【つづきを読む】35歳を過ぎたらデリバリーの配達員しか仕事がない…3億人を突破した中国「フレキシブルワーカー」の悲哀