『ニュース7』や『ニュースウオッチ9』などのNHKの看板番組で活躍し、現在は『サタデーウオッチ9』のメインキャスターを務める林田理沙アナ（36）。6月7日、スポーツニッポンで再婚と第一子妊娠が報じられた。

【写真を見る】お相手男性と笑顔で見つめ合い、手を繋ぐ林田アナ。過去には憔悴した様子でホテルやネットカフェに出入りしていた

現在は公私ともに充実の時を迎えている林田アナだが、ここに至るまでの道のりは決して平坦なものではなかった。私生活では、2022年に一般男性と結婚したものの、約2年後の2024年に離婚。当時を知るNHK局員が、彼女の苦悩の日々を振り返る。【前後編の前編】

「2023年の末くらいでしたかね……林田アナの顔色がみるみる悪くなっていて、局内でも心配する声があがっていました。最初は業務過多による過労かと思われていましたが、どうやら旦那さんとの関係がうまくいっていないようで、打ち合わせでも上の空といった様子でした」

年があけた2024年初め頃、彼女の憔悴ぶりはより深刻になっていたという。引っ越したばかりの新居には帰らず、会社に大荷物を抱えて出社する日々が続いた。当時、NEWSポストセブン取材班は、林田アナが都内の1泊1万円を超えるホテルに長期滞在したり、番組スタッフとの打ち上げ後に12時間2980円の会員制ネットカフェに寝泊まりしたりする姿を目撃している。

「仕事に妥協しない林田アナがちょっとしたミスを繰り返すようになり、スタッフから労いの言葉をかけられた際に思わず涙をこぼすこともありました。局内では彼女を心配する声が絶えませんでした」（前出・NHK局員）

そんな日々を経て離婚が成立し、一人暮らしを始めていた林田アナ。しかし現在、彼女は新たなパートナーと共に心穏やかな日々を取り戻していた。

世界的音楽家との「スポーツカーデート」

6月上旬のお昼前。東京都内の閑静な住宅街に林田アナの姿があった。自宅から出てきた彼女の隣には、ピタリと寄り添う男性の姿が──。

2人が向かった駐車場に停められていたのは、名車として知られるスポーツカー。男性が慣れた手つきで運転席に乗り込むと、林田アナも自然な流れで助手席へ。車は心地よいエンジン音を響かせながら、ドライブへと出発していった。

林田アナの特上の笑顔を引き出したこの男性は、一体何者なのか。2人を知る関係者が打ち明ける。

「お相手は、日本を代表する若手サクソフォーン奏者です。林田さんより3歳年下ですが、彼女と同じ東京藝術大学音楽部の器楽科を卒業しています。日本管打楽器コンクールのサクソフォーン部門で、史上最年少となる第1位と特別大賞を受賞した実力派です。さらに、『題名のない音楽会』（テレビ朝日系）や『うたコン』（NHK）などメディア出演も多く、実は林田さんとの共演歴もあるんですよ」

2人の結婚や馴れ初めについて、NHKに問い合わせると

「職員個人に関することについては、お答えしていません」

という回答だった。

「ネカフェ転々生活」から一転、才能あふれる若き音楽家との極秘再婚を果たしていた林田アナ。続編では、林田アナを射止めた男性の詳細や、仲睦まじいデートの一部始終をお届けする──。

（後編に読く）