アメリカのトランプ大統領はG7サミット＝主要7か国首脳会議に参加するため訪れていたフランス・エビアンで記者会見を開きました。イランとの戦闘終結に向けた覚書について早ければ18日にも署名されると述べました。

トランプ大統領

「14日にイランと合意した覚書は、18日あるいは19日には署名されるだろう]

トランプ大統領は、この覚書により、「イランは核兵器の製造だけでなく、調達も出来ないことが重要だ」と強調しています。

こうした中、フランス・エビアンサミットは17日、閉幕しました。今回のサミットは開幕直前にアメリカとイランとの合意を受け各国が対応に追われた形です。ある交渉関係者は「トランプ氏に始まりトランプ氏で終わったサミットだった」と指摘してます。

サミット前はヨーロッパ諸国がアメリカのイラン攻撃を批判していたこともあり、対立が表面化することへの懸念が出ていました。ただ、イランとの合意を受けG7として「歓迎する」共同声明を出し、アメリカとの関係改善を演出した形となりました。

ただ、課題は残ります。G7各国が求めるホルムズ海峡の「自由に航行できる権利の確保」に向けてはアメリカとの協調関係が必要となります。言葉だけでなく行動でG7各国が足並みを揃えて対応できるか結束が問われるのはこれからといえます。