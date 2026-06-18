“次世代ヒロイン”花咲楓香、抜群の透明感と美ボディ グラビア企画「推し撮」に登場
タレントの花咲楓香が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）のグラビア企画「推し撮」に登場した。
【別カット】水着姿で圧巻ボディあらわにバッティングを楽しむ花咲楓香
抜群の透明感と美しいスタイルで“次世代ヒロイン”として注目を集める花咲。今回のグラビアでは、「野球好きOL」をテーマに、バッティングセンターを舞台とした撮影に挑戦した。
水色の水着姿で登場した花咲は、爽やかな笑顔とヘルシーな魅力を披露。スポーティーなシチュエーションのなかで、躍動感あふれるカットを展開している。
誌面では、野球観戦を楽しむ親しみやすい表情から、大人びた雰囲気を漂わせるカットまで、多彩な魅力を表現。透明感と存在感を兼ね備えた姿で、読者の視線を引きつける内容となっている。
花咲は2001年、北海道生まれ。DVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で最優秀セールス賞を受賞したほか、「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーとしても活動するなど、幅広い分野で活躍している。
また、熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られ、今回の「野球好きOL」というテーマは、花咲自身のキャラクターとも重なる企画となった。
同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「グラビアン魂」には“軽トラ女子”として話題の三田悠貴、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなが出演する。
【別カット】水着姿で圧巻ボディあらわにバッティングを楽しむ花咲楓香
抜群の透明感と美しいスタイルで“次世代ヒロイン”として注目を集める花咲。今回のグラビアでは、「野球好きOL」をテーマに、バッティングセンターを舞台とした撮影に挑戦した。
水色の水着姿で登場した花咲は、爽やかな笑顔とヘルシーな魅力を披露。スポーティーなシチュエーションのなかで、躍動感あふれるカットを展開している。
花咲は2001年、北海道生まれ。DVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で最優秀セールス賞を受賞したほか、「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーとしても活動するなど、幅広い分野で活躍している。
また、熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られ、今回の「野球好きOL」というテーマは、花咲自身のキャラクターとも重なる企画となった。
同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「グラビアン魂」には“軽トラ女子”として話題の三田悠貴、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなが出演する。