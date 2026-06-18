年商が数億円あるのに常に「お金がない」と嘆く社長がいる一方で、年商が数千万円程度でありながら現金をたっぷり保有している社長も存在します。この違いを生んでいるのは、「売上の多さ」や「才能」ではありません。本記事では、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、黒字倒産と生き残る企業の明暗を分ける「3つの違い」について解説します。

年商数億の貧乏社長と、年商数千万の裕福な社長…決定的な「3つの違い」

年商が数億円あるのに常に「お金がない」と嘆く社長がいる一方、年商が数千万円程度でありながら現金をたっぷり保有している社長も存在します。

この差を生んでいるのは、売上の多さや才能ではありません。両者の明暗を分けるのは、決定的な「3つの違い」です。

そしてこの違いこそが、数年後の会社の生き残りを左右し、黒字であっても倒産するかどうかを分ける要因となります。

1．成功する社長は「売上」より「会社の体力」を重視する

「PL（損益計算書）」における売上や利益は「儲かったことになっている」という記録に過ぎず、手元に現金があるかどうかとは話が別です。

成功する社長が重視するのは、PLよりも営業キャッシュフローと「BS（貸借対照表）」です。帳簿上で利益が出ていても、手元に現金がなければ会社は一瞬で潰れるという事実を本能的に理解しているのです。

ただし、BSを確認する際には、細かい数字をすべてチェックする必要はありません。特に注目すべき項目は、「1．現預金の推移（いまあるお金）」「2．借入金の返済予定（これから出るお金）」「3．売掛金・在庫（動いていないお金）」の3つです。

（1）現預金の推移（いまあるお金）

現預金は、残高の多寡を見るだけではなく、固定費や月商を何ヵ月分カバーできているか、そして先月や半年前と比べていくら増減しているかをシビアに見極める必要があります。

（2）借入金の返済予定（これから出るお金）

借入金の返済予定については、向こう1年間で自社のキャッシュがどれだけ減るのかを正確に把握しておく必要があります。

なお、借入金の元本返済は経費として計上されず、経費になるのは利息分のみである点には注意が必要です。利益が出ていても、税引き後のキャッシュが返済額より少なければ、会社のお金は毎月確実に減少していきます。

（3）売掛金・在庫（動いていないお金）

「在庫」は会計上は資産ですが、財務的には自由に使えるはずの現金がモノに姿を変え、眠っているだけです。安定した経営ができている社長は、在庫を「早く現金化しなければ価値が腐ってしまう生鮮食品」のようにシビアに捉えています。

もしも営業キャッシュフローがマイナスである場合、商売すればするほどお金が減っている状況を意味します。このような状況では、なによりもまず手元の現金を増やすことに集中し、支払いの優先順位を見直し、不要な出費を削減し、売掛金の回収を早める必要があります。

この状態で無駄な節税や投資にお金を使うのは、出血多量の人からさらに血を抜き取る行為に等しいのです。

2．サンクコストは度外視…成功する社長は「損切り」が早い

手元にお金が残らない社長ほど、過去の失敗を素直に認められない傾向があります。「いまやめたら負け」「これまでの投資がムダになる」といった感情に縛られ、不良在庫や赤字事業を抱え続けてしまうのです。

一見費用がかかっていないように見える不良在庫であっても、保管スペース代や固定資産税、メンテナンス費用などの目に見えないコストがキャッシュを奪い続けています。

成功する社長は、過去にいくらお金をかけたかという「埋没費用（サンクコスト）」を無視して考えます。「いまある資産が将来現金を生み出す力があるかどうか」だけを考え、なければ思い切って損切りをするのです。

しかも、こうした損切りは会社を守る有効な節税対策にもなります。使えなくなった資産を処分したり価値を下げたりすると会社の「損失」として計上されます。損失が発生すればその年の利益を圧縮でき、支払う法人税を減らすことができるのです。

具体的には、使っていない機械やソフト、車などを物理的に廃棄し、帳簿上の価値を全額経費として落とす「除却損」や、売れる見込みのない在庫について帳簿上の価値を下げる「評価損」があります。ただし、いずれも「税務調査」に備え客観的な証拠を残しておく必要があります。

3．黒字倒産を防ぐ「出口戦略からの逆算」と資産運用を実践

最終的なゴールを考えずに会社のなかにお金を貯めこむと、純資産が膨れ上がり、自社株の評価額が跳ね上がります。自社株評価が高すぎると、後継者に莫大な贈与税や相続税が降りかかり、最悪の場合、「黒字企業の承継倒産」に陥ってしまうのです。

この点、成功している社長は、事業の出口戦略から逆算して、現金をBSの外に「簿外資産」として退避させています。そして、会社の資金繰りが厳しくなったときや事業承継のタイミングで、そのお金を会社に戻せるようにしているのです。

具体的には、「経営セーフティ共済」や「オペレーティングリース」などが挙げられます。

経営セーフティ共済

毎月の掛け金を全額経費として落としながら、最大800万円まで積み立てることが可能です。40ヵ月以上加入していれば、解約時に全額戻ってきます。ただし、税制改正により2024年10月以降に解約した場合、その後2年間は再加入しても掛金を経費（損金）として算入できなくなった点には注意が必要です。

オペレーティングリース

航空機や船舶などの巨大な減価償却資産に組合を通じて投資し、リース料を得る仕組みです。数千万円から数億円単位で投資でき、その費用を初年度から数年で損金算入できるため、利益を先送りすることができます。また、最終的な出口として社長個人の退職金として受け取れば、税金が優遇され手元に大部分を残すことができます。

安定企業をつくるための「3つの鉄則」

売上があっても貧乏な社長と現金を残す社長の違いは、「キャッシュフローを重視すること」「過去の失敗を冷徹に判断して損切りすること」「長期的な出口戦略を見据えた資産運用をすること」にあります。

3つの特徴を実践することで、企業の安定性を高め、経営危機を回避することができるでしょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士