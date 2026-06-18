◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)

阪神は交流戦最終戦で楽天に対して2桁得点で快勝。交流戦は6勝12敗と苦しみましたが、勝利で締めくくりました。

試合後、阪神の藤川球児監督は試合を振り返り、「予備日でね、これだけ球場にファンの方がたくさん駆けつけてくれたところでね、良いプレーがタイガースもたくさん出ましたのでね、大山の久しぶりのホームランもいつ以来かなというところではありましたから、非常に良いゲームになって良かったです」と話しました。

初回に先制2ランを放った大山悠輔選手は甲子園球場での今季1号となり、藤川監督は「去年の8月か9月ぐらいの良い月が見えるくらいの、以来見てないなと思ってましたけど、まあでも良いホームランでしたね」とコメント。

この日は先発の大竹耕太郎投手が6回無失点で5月上旬以来の3勝目を挙げました。藤川監督は大竹投手について、「かみ合いが良かったかなと今日に関しては。大竹は常に安定したピッチングをしてくれているんですけれど、締まったプレーと熊谷（敬宥）ですね、二遊間も含めて、サードの佐藤（輝明）もそうか。チームが上手く連動すると良い流れがこちらに来てというところで、大竹にやっと運が向いたなというところで良かったですね」と話しました。

阪神は交流戦で6勝にとどまり、セ・リーグ全体としても39勝と苦しい戦いとなりました。藤川監督は「終わればすべて、そこまでですね。そんなもんだと思います。ファンの方には交流戦でパ・リーグと対戦して勝ちを届けたいとは思いますけれど、これはもう私自身も含めて阪神タイガースとして、課題としてしっかり取り組んでいかなければいけない。チームの大きな課題でもあるとは認識はしています」と交流戦を総括。

続けて「タイガースに限らずセ・リーグがこれだけ苦しい思いをしたというのは原因はしっかりありますから。そこは選手も含めて、私は監督ですから、チームに残していけるように必要になるであろうところは。この結果になったのは私の責任でも何でも良いんですけど戦いは続きますからね」と今後を見据えました。

19日から再開するセ・リーグのペナントレースについては「まだ道中」と前向きにコメントしました。阪神は交流戦最終戦を終え2位タイに浮上しています。