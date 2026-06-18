「ナフサが足りていない、助け合っていきましょうというメッセージを出したらどうか」。会見（※1）で問われた赤沢大臣は次のように力説した。「（事業者が）主要なお得意さんに出せないのは困るので、なんとかとっておく。だけど、川下の『主要なお客さんでない』と分類された人たちは、もうそれで大混乱になるわけです」。赤沢氏は“原油や石油製品は国全体として必要となる量は確保できている”と強調した上で、「今以上に買い占めに走らないように私自身は事実に基づく発信を続けている」と話した。一方で目詰まりなどで7％超の企業が操業停止や営業停止に追い込まれているという調査結果も明らかになった。戦闘終結に向けた合意が成立し、石油製品の「目詰まり」そして「価格」はどうなるのか。（解説委員・安藤佐和子）

全国の中小企業が加盟する日本商工会議所は6月12日、中東情勢による影響について、会員企業2500社近くから得た調査結果を公表した。（※2）5割以上の企業がナフサを原料とする石油化学製品などで「目詰まり」の影響を受けていることがわかった。ここでいう目詰まりとは、総量の過不足にかかわらず、石油の元売りから中間業者、消費者への販売までの流通経路のどこかで調達難が起きることだ。

■「そんなにゴミを捨てますか？」…"かもしれない"の不安の連鎖を食い止めたい官僚

5月末、ある政府関係者はこうもらした。「そんなにゴミを捨てますか？というほど、ゴミ袋を買い込んでいる人がいると聞く。メディアが『ゴミ袋が足りない』と報道する度、ゴミ袋の買い占めが起きる。メディアはどっち向いているんでしょうね」。

メディアにクレームをつけているわけではないのだろうが、もどかしさをぶつけてきた。経済産業省、国土交通省、厚生労働省など省庁が「目詰まり」を直そうと必死に動いている。役所には何十人単位で「目詰まりなどの相談」を受ける部屋が設けられ、そこで、常時電話やメールで目詰まりの解消に取り組んでいるという。事業者から「いつもの材料を調達できない」などの相談を受け、その取引先に連絡する。そのまた取引先に連絡する。1件の相談を受ければ、電話する先は少なくとも5件、多いときには20件にもなるという。「作る方も買う方も今まで通りにして（ほしい）。この国を持続可能に進めていけるように、総力を挙げて取り組んでいる」と話した。

■「目詰まり」の3パターン

なぜ目詰まりするのか。経産省の分析によれば大きく3つのパターンがある。

（1）原料や製品を余分に自社にため込み、先に流さない。（＝供給絞り）

（2）通常の何倍もの注文を受け、調達、出荷に手間取る。（＝過剰発注）

（3）いったん調達難となるも、その後回復したにもかかわらず、取引先に連絡しない（在庫を増やしておきたいのか、調達難をきっかけに供給停止のまま）

こうした一つ一つのケースについて、経産省は例えば商社やシンナーメーカー、塗装事業者、卸、小売り、などに連絡を取り目詰まりの解消に取り組んできたという。そして、「前年同月と同じ量の調達を行うこと」や「供給を制限せず、まずは経産省に相談」するよう協力を求めている。

■目詰まりで、7.1％が操業停止や営業停止に

しかし、12日に日商が公表した調査結果では、過半数の企業が「納期の遅れ」や「受注制限」など『目詰まり』が起きていると回答した。さらに7.1％が「物資供給の停滞・目詰まりによる操業、営業停止」に追い込まれていることがわかった。調達難だけでなく、価格高騰への懸念も強まる。

＊「中東情勢の緊迫化で、経営に影響」…92.5％

＊「仕入れ価格高騰でコスト負担が増加」…74.8％

仕入れコストの上昇が経営に打撃になることを回避するためには、価格転嫁が必要となる。しかし、34.4％の企業が「ほとんど価格転嫁できていない」、14％が「価格転嫁していない」という。「価格の上昇が速いので、転嫁できていない」「売り上げが落ちることへの不安から、価格転嫁を進めることができない」という声が上がった。

8割が『相談窓口』の存在知らず

こうした状況の中、政府は先ほどの『相談窓口』での対応や資金繰り支援を行っている。しかし、企業のうち、経産省や国交省等への相談フォームがアップされているポータルサイトを認知していたのは2割未満だった。日本政策金融公庫の融資要件の緩和を知っていたのも2割未満だ。

政府はホルムズ海峡から調達できなくなった原油の代替調達を進めていて、7月については去年と同量を確保できるメドがついたと発表している。しかし、もし量が足りるとしても、調達コストは上昇している。

戦闘終結合意でも価格上昇は…

日本時間の6月15日、トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表した。これを受け、原油価格は下落。4月には戦闘開始前より7割値上がりしていたナフサの価格も、２割増程度にまで落ち着いている。しかし、だからといってすぐに国内メーカーが抱えるコスト増がおさまるわけではない。



化学メーカー出身でナフサの市況に詳しい柳本浩希氏（炭化水素リサーチ）は、「日本はサプライチェーンが長く、関わるメーカーが多いので、価格への影響が川下まで届くのに時間がかかる。すでに高値で購入して抱えていた原材料の価格がこのあとの石油製品の価格に乗ってくるので、価格に反映されるのは秋頃まではかかるのではないか」。一方で、「ナフサ価格はかなり下落して来ているので、合成樹脂やフィルム、シート、シンナーなども将来的には値下がりする」と見ている。ただ、中東情勢による影響だけでなく、円安や物流・人件費の増加が原価を押し上げる中で、いったん上がった価格がどこまで元に戻るかは予断を許さないだろう。

日商の調査では、政府や自治体に求める対応として「エネルギーの安定供給・確保」を挙げた企業が57.5％と最多となった。個別の支援策では、電力・ガス料金や燃料費など、エネルギー価格上昇の影響を受けた負担軽減を求める声も4分の1近くの企業から上がった。「資金繰り支援」のニーズも23.7％と高くなっている。日商は、今回把握した中小企業の実態を踏まえ、支援策の検討や政府への政策提言に生かしていくとしている。

※1 6月9日の会見より※2 日商「中東情勢緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」調査期間は5月7〜29日