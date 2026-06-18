M!LK曽野舜太、スカウトされた小5当時の写真公開に反響「ありえない可愛さ」「はじめからダイヤモンド」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が17日、自身の「Ｘ」を更新。小学5年生の頃の写真を公開した。
【写真あり】ありえない可愛さ！スカウトされた小5当時のM!LK曽野舜太
曽野は「スターダストにスカウトされて面接に行った小学5年生の曽野舜太（11才）」とつづり、当時の写真を公開。ほほ笑みショットと満開笑顔ショットとなっている。
この投稿には「かわいい…」「合格顔すぎる」「ありえない可愛さ」「はじめからダイヤモンドすぎる」「天使か」といった声が寄せられている。
M!LKは、2014年11月結成。15年3月、「コーヒーが飲めません」でデビュー。25年3月にリリースしたメジャー2ndアルバム『M!X』のリード曲「イイじゃん」が、大ヒットを記録。同楽曲で年末の『NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした。その後も「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」などヒット曲を連発している。
曽野は、2002年5月3日生まれ。18年8月、M!LKに加入した。学習院大学を卒業しているM!LKの頭脳担当。
【写真あり】ありえない可愛さ！スカウトされた小5当時のM!LK曽野舜太
曽野は「スターダストにスカウトされて面接に行った小学5年生の曽野舜太（11才）」とつづり、当時の写真を公開。ほほ笑みショットと満開笑顔ショットとなっている。
この投稿には「かわいい…」「合格顔すぎる」「ありえない可愛さ」「はじめからダイヤモンドすぎる」「天使か」といった声が寄せられている。
曽野は、2002年5月3日生まれ。18年8月、M!LKに加入した。学習院大学を卒業しているM!LKの頭脳担当。