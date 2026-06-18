集中力や自発性は「休んだとき」に自然と育つ？勉強や練習を詰め込む前に知っておきたい「子どもの脳が順番に育つ仕組み」【子ども脳疲労】

脳が回復すると、子どもは自然に伸びはじめる

子どもが伸び悩んでいるとき、さらに頑張らせようとしてはいませんか。脳は、きちんと休ませることによって働きを取り戻します。自然と感情が安定し、集中も途切れにくくなるのです。

土台の「からだの脳」が休まると、集中力や自発性が自然と育つ

子どもの脳が順番に育つ仕組みと、子ども脳疲労がたまってしまう原因を見てきました。では、この土台が休まり、脳の状態が整ってくると、子どもはどのように変わっていくのでしょうか。

子どもの成長というと、勉強や練習によって「頑張らせて」力を伸ばしていくイメージを持っているかもしれませんが、実際には、脳が休まったときに、集中力や自分から動こうとする力が自然とあらわれてくるのです。以前は続かなかったことが続くようになったり、声をかけなくても動けるようになったり、自分から好きなことに夢中になったりと、子どもの様子に少しずつ変化が見られるようになります。

土台の「からだの脳」が休まり、子ども脳疲労が回復しはじめたとき、どのような変化があらわれるのかを見ていきます。

「もっと頑張りなさい」と思っていませんか？

子どものやる気がないように見えると、「もっと頑張らせなければ」と考えてしまいます。けれども、脳が疲れているときは別の見方が必要です。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。