12歳までなら視力は戻る！スマホにも勉強にも負けない子どもの視力改善法

小学6年生の半数以上が視力1.0未満の現実

小学校卒業時期である12歳（小学6年生）までに、裸眼視力が1.0未満の子どもはなんと50.8%に達し、深刻な視力不良の崖っぷちに立たされています。

この背景には、中学受験などに向けた長時間の学習が大きく影響しています。

しかし、目先の成績アップのために子どもを机に縛り付け、視力が低下するのを「仕方ない」と諦めるのは危険です。

『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士は、子どもの長期的な育成において「体と脳の両方を発達させることが不可欠である」と強調します。

運動と学習はトレードオフではない！脳を育む身体活動

実は、運動と学習は決してトレードオフ（両立できない）の関係ではありません。

体を動かすことで全身の血流が良くなると、脳の回転も速くなり、結果的に学習効率が飛躍的に向上するのです。

アメリカ・イリノイ州のネーパーヴィル高校で行われた有名な実験では、0時間目に体育の授業を取り入れたことで理数系の成績が大きく伸びたというデータもあり、運動が脳の発達に良い影響を与えることは科学的にも証明されています。

1日1回の外遊びが集中力と学習効率を高める

博士が推奨するのは、「1日1回、外に出てリフレッシュする」というシンプルな習慣です。激しいスポーツである必要はなく、自然観察や軽い散歩程度で十分です。

親御さんは「勉強しなさい」と急かすのではなく、「頭を良くするために、少し外を歩いておいで」と声をかけてみてください。

ずっと座ってガリ勉をするよりも、外の空気を吸って頭をすっきりさせた方が集中力は高まります。

現代の子どもたちに運動と学習のバランスを取り戻させることが、視力低下を防ぎながら学力を伸ばす最大の近道なのです。