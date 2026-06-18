1945年6月19日の「福岡大空襲」から、まもなく81年となるのを前に、福岡市で平和祈念資料展が開かれました。およそ300点の展示品は、訪れた人に戦争の悲惨さと平和の尊さを語りかけました。



6月13日と14日に、福岡市東区で開かれた平和祈念資料展。



会場に並んだのは「福岡大空襲」の焼け跡から見つかった焼夷弾（しょういだん）の一部など、太平洋戦争の関連資料およそ300点です。





1945年6月19日の福岡大空襲は、福岡市の中心部を焼き尽くし、死者・行方不明者は1100人以上に上りました。その記憶を風化させることなく、次世代にもつなごうと、退職した教職員でつくる実行委員会が毎年、6月19日前後にこの資料展を開いています。ことしで16回目となりました。■受付スタッフ「特別なマークがない限りは、触ってもらって結構ですので。」展示品は一部を除き、直接触れることができます。■小学生「重い。」■保護者「こんなものを本当に使っていたんだ、日常的に持っていたというのが、触ると現実感を持つ。触れると思っていなかったので、よかったなと思いました。」■訪れた人「配給のチケットかな。中に入っている。」視覚障害がある女性は、資料に触れることで、父親から聞いた戦争体験を肌で感じたといいます。■訪れた人「（父親が）南の方から引き揚げるときに船が沖にいて、そこまで泳いで引き上げてもらうのですが、水筒の口が船のへりに引っかかって、どうしても引っ張っても上がらないから、もういいから、行ってくれって言ったけれど、1回下げてまた上げてくれて、助けられたと聞いていたから、ああいう水筒だったんだなと。私たちは見えていないから、言葉でしか聞いていないけれど、やっぱり実際に触ることで、こんなのでやっていたんだと分かった。」ことし新たに展示されたのが、戦後になって一部が黒く塗られた「百科辞典」です。「召集令状」や「毒ガス」など、軍国主義的な記述が塗りつぶされていて、GHQの検閲対策だったとみられます。■訪れた人「少年航空兵とか、少年審判所とか消されていますね。事実を覆い隠すようなね、真っ黒にする。情報公開でも、都合の悪いことは消されていることが多いから、昔からそういうことだったんだなと。」当時の人々の生活、思いを映す資料の数々。資料展の実行委員長は、そこに確かに生きていた一人一人に思いをはせて、平和を見つめ直すきっかけにしてほしいと願っています。■平和祈念資料展実行委員会・堀内浩実行委員長「一般の人も、兵士として戦地に赴いていた人もいると思うのですが、そういった方たち一人一人の思い、本当の人間性みたいなものを感じ取ってもらえたら。普通のお父さん、お兄さんだった人が銃を持てばとなるじゃないですか。人間がそういうふうに変わるのは、何かといったらそういう状況を作ってしまっているからなんですよね。そういうことにならないように、私たちの本当に小さな歩みですが、つながっていってほしいなと思っています。」悲惨な過ちを二度と繰り返さないために。実行委員会は貴重な資料を活用しながら、これからも活動を続けていきたいとしています。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月16日午後5時すぎ放送