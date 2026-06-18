米国イランが予定より早く覚書に署名、海峡をいち早く開放へ



米国とイランの署名式は当初19日に予定されていたが、17日に前倒しした。アクシオスが報じている。



米イランはオンラインで覚書に署名し、発効したと米政府関係者が明かした。ホルムズ海峡をいち早く開通させることを目的としたものだという。また、米政権内から批判が出ていることも署名を早めたもよう。



これにより19日の署名式は開催されない。ただ、交渉担当者による会談は行われるという。



米国とイランは今後、イランの核開発計画めぐる交渉の開始時期について協議する見通し。関係者によると、米イランの署名はすでに行われており、17日の署名は2回目だという。なぜ2回の署名が必要だったかは不明。

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