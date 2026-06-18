◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）

優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦し、クロアチアは４―２で敗れた。

２度追いついたが、反撃もそこまでだった。前半１２分にＦＷケインのＰＫで先制を許したが、同３６分に反撃。カウンターから最後はペナルティーエリア外からＭＦバドゥリナがミドルシュートを放ち、同点に追いついた。

同４２分にコーナーキックから再びケインに決められたが、前半のアディショナルタイムに一瞬の隙を突いてＤＦグバルディオルが相手最終ラインの背後にパス。これにＦＷペリシッチが反応し、最後はＦＷムサが押し込み再び追いついた。

しかし、２―２の同点で迎えた後半２分にＭＦベリンガムにゴールを許すと、同４０分にも失点し、終わってみれば４失点と守備に課題を残した。

５大会目の出場となったレジェンドＭＦモドリッチは、前半１２分に相手を倒しＰＫを与えてしまうなど、攻守で目立つことなく後半１３分に１人目の交代選手として退いた。