◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）

優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦し、イングランドが４―２で勝利した。

イングランドが打ち合いを制した。前半はケインのＰＫとコーナーキックからのヘディングで２点を奪うもクロアチアに２度追いつかれた。しかし、後半２分にＭＦベリンガムが右サイドからドリブルで持ち上がり、そのままゴール左隅に決めて勝ち越した。さらに後半４０分、ＭＦラッシュフォードがカウンターから最後はペナルティーエリア内で右足を振り抜きダメ押しした。

クロアチアとのＷ杯での対戦は、直近では２０１８年準決勝以来（１●２延長）。直近では２１年欧州選手権グループリーグで勝利（１〇０）していた。これで通算の対戦成績は、１１戦しイングランドの７勝２分け３敗となった。

また前半２ゴールを決めたＦＷケインは、これで大会通算１０ゴールとし、名古屋に所属した経験もあるゲーリー・リネガー氏が記録したチーム最多得点に並んだ。