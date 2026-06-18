◆米大リーグ ドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１１分開始というハードスケジュールとなる中、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をつかんだ。球数９１球、最速は１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。６回にフリーマンに逆転２ランが飛び出し、大谷に勝ち星がついた。

投球以上に球場が騒然となったのは、６回の攻撃。「５番・ＤＨ」で先発出場していたロハスの代打として大谷が打席に立ち、初球を打つも遊ゴロだった。先発登板時の代打出場は初めて。投手専念のはずだったが、エンゼルス時代の２２年９月２２日（同２３日）の敵地・レンジャーズ戦以来、４年ぶりの代打出場が実現した。大谷が打席に向かい、登場曲がかかると本拠地は大歓声に包まれた。大谷が凡退後、２番手のエンリケスがマウンドに向かい「投手・大谷」は降板。ド軍はＤＨ解除となった。前日の試合後にはロバーツ監督は「明日は翔平が投手として投げるだけで、打者としては出ない」と話していた。

左膝の違和感を訴えてからは初のマウンド。この日の試合前、ロバーツ監督は「（膝の問題は）完全に乗り越えたとは言わない。でも、管理できる状態だと思っている。彼自身も、トレーナー陣も管理できていると思う。ただ、完全に過去のものになったとは言わない」とし、「私としては彼の仕草や様子、それからボールを投げる時の感じや、コマンド（制球）などを見ていくことになると思う。そういったところはかなり注意深く見ていくつもりだ」と説明していた。

それでも、圧巻の立ち上がりとなった。初回は１番ディアスを９８・４マイル（約１５８・４キロ）直球で空振り三振、２番アランダをスプリットで一ゴロに仕留めると、３番ムリンスは９９マイル（約１５９・３キロ）直球で左飛に打ち取って三者凡退と１３球で圧巻の立ち上がりを見せた。

３回は１死から９番ウォールズに左翼への大飛球を許したが、コールがフェンス際でナイスキャッチ。米データサイト「ベースボール・サバント」によると、アストロズ本拠地のダイキンパークでは本塁打になっていた当たりだったが、味方の好守に救われた大谷は帽子を取って感謝を示した。その後、ディアスの死球を与えるなどして一、二塁のピンチを背負ったが、３番ムリンスを１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球で遊ゴロに打ち取って無失点。大谷はベンチに引き揚げる際にディアスに声をかける場面もあった。

しかし、味方が２点を先制した直後の５回だった。先頭メサをこの日初の四球で塁に出すと、続くフェドゥシアの中越え二塁打で無死二、三塁となり、ウォールズの右犠飛で初失点。１死三塁から１番ディアスには中前適時打を食らった。なおも１死一、二塁からムリンスの打球は一塁へのゴロとなったが、一塁フリーマンが二塁に送球すると思ったのか、大谷のベースカバーが遅れており内野安打に。満塁からカミネロの三ゴロの間に３点目を献上し、パラシオスの右前適時打で一挙４失点となった。１イニング４失点はドジャース移籍後ワーストとなった。一時１・００まで下がっていた防御率は０点台復帰ならず、１・４７に悪化。規定投球回にも１回１／３届かなかった。前々回の登板から右手中指のマメの問題が表面化しているが、この日も出血が見られた。

「投手・大谷」はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦では６回２／３を６安打４失点（自責３）。当時の規定投球回まで残り１アウトで悔しい降板となった。翌日１１日（同１２日）のパイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。１試合の欠場だけで打者として復帰したが、ロバーツ監督は「どちらかというと打撃よりも投げる動作の時に（左膝が）気になるようだ」と話していた。